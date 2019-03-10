HA LA BANLIEUE, UNE TERRE AUSSI PROCHE QU’INCONNUE POUR CERTAINS. MAIS QUAND GILLES LELLOUCHE, PETIT BOBO PARISIEN ET PATRON D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION, SE VOIT OBLIGÉ DE S’EXILER A LA COURNEUVE, POUR REDRESSER SON CONTRÔLE FISCAL, LE MAITRE MOT DEVIENT ALORS ADAPTATION.
FALLAIT PAS COMMENCER A FAIRE CROIRE A UNE DOMICILIATION A LA COURNEUVE TIENS ET BIM, T’ES VITE DANS LA MERDE. UN CHANGEMENT DE VIE QUI CHANGE UN HOMME, ENCORE FAUT-IL ÊTRE OUVERT A L’IDÉE, CE QUE GILLES LELLOUCHE, (QUE J’AIME VRAIMENT BEAUCOUP), EST VOLONTAIREMENT PRÊT A FAIRE (BON IL N’A PAS LE CHOIX, MAIS TÉMOIGNE QUAND MÊME D’UNE BONNE MOTIVATION).
ALORS OUI BIEN ENTENDU, CETTE COMEDIE VA EXACTEMENT OU ON L’ATTEND, REDORER UNE IMAGE TERNIE DE LA BANLIEUE. ON A DROIT A TOUS LES CLICHÉS: LE VOL DE VOITURE, LE DEAL DE SHIT, LES GAMINS QUI N’ONT RIEN A FAIRE DE LEUR JOURNÉE.
UNE RÉALITÉ BIEN PALPABLE. LE CHOC DE DEUX CULTURES, OU LES TRADITIONS SONT RESPECTÉES, ET QUI DEFEND CETTE MIXITÉ QUI A DU BON. ENTRE DELIT DE FACIÈS, PRÉJUGÉS, CETTE COMÉDIE FAIT DU BIEN, ET ENTRE DANS LA LIGNÉE DE CES COMÉDIES TENDANCES BIENVEILLANCE.
C’EST BIEN ÉCRIT ET DRÔLE. LES PERSONNAGES SONT ATTACHANTS. ET C’EST EN CÔTOYANT QU’ON APPREND QUE LA VIE DE LA CITÉ N’EST PAS SI DIFFÉRENTE DES AUTRES. AU FOND TANT QU’ON SE REND COMPTE QU’UN CONNARD EST TOUJOURS UN CONNARD PEU IMPORTE D’OU IL VIENT, JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN.
AVIS AUX AMATEURS.
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani et Camille Lou – 27 février 2019 – Mars – 1h30