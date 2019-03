La grande aventure lego 2

LE PREMIER VOLET DE 2014 ETAIT VRAIMENT SUPER MEGA GENIAL. INVENTIF ET NOSTALGIQUE DES PETITS BONHOMMES JAUNES EN PLASTIQUE, INTER GENERATIONNEL.

LE SPIN-OFF SUR BATMAN ETAIT LUI TRÈS MOYEN, ET AVAIT FAIT RETOMBER LA BANANE QU’ON AVAIT EN SORTANT DU PREMIER.

L’HISTOIRE TIENT LA ROUTE, MAIS CA S’ÉPARPILLE DE TROP ENTRE LES LEGOS ET LES HUMAINS (LA SURPRISE DU 1 ETAIT TROP BIEN). ON Y RETROUVE TOUS NOS PERSONNAGES PREFERÉS DÉJÀ APERÇUS ET IL Y A LES PETITS NOUVEAUX. QUAND LES DUPLOS DE LA PETITE SOEUR S’EN MÊLENT, CA TRANSFORME L’UTOPIE SUPER MEGA GÉNIALE EN MODE MAD MAX LEGO, POST APOCALYPTIQUE.

BEAUCOUP PLUS ADULTE QUE LE PREMIER MAIS MOINS DRÔLE AUSSI. (ATTENTION Y A DE BONS MOMENTS QUAND MÊME). LE RYTHME N’EST PAS AUSSI SOUTENU ET CERTAINS PASSAGES TOMBENT A PLAT.

LE VISUEL EST PLUS GROSSIER SUR CERTAINES SÉQUENCES DONC MOINS ATTRAYANT. MAIS IL Y A TOUTEFOIS DE BONNES TROUVAILLES DE CONSTRUCTIONS FAUT JUSTE S’Y HABITUER. LE NUMÉRO DES BRIQUES DE CONSTRUCTIONS QUI APPARAISSENT (JE N’EN AI PAS LE SOUVENIR DANS L’AUTRE), ET LA DECHARGE PUBLIQUE DE BRIC, LES MACHINES A VOYAGER DANS LE TEMPS (D’AILLEURS EMMET ! HELLO !), CA C’EST COOL.

PAR CONTRE LES INTERMÈDES EN 2D SONT TROP PRÉSENTS POUR CRÉER L’ORIGINALITÉ. CÔTÉ PERSOS, EN DEHORS DE LA JUSTICE LEAGUE AVEC AQUAMAN, WONDER WOMAN ET GREEN LANTERN QUI TROUVENT TOUJOURS LE MOYEN DE SE FAUFILER, IL N’Y A PAS DE NOUVEAUX QUI VAILLENT LE COUP QU’ON S’EN SOUVIENNE, MÊME LE VAMPIRE SUR QUI JE MISAIS GROS.

JE SUIS CLAIREMENT EN MANQUE DE BENNY ET DE SON SPACESHIP, SPACESHIP SPACESHIP, PAS ASSEZ PRÉSENT. ON SENT QU’ILS SONT PARTIS DANS UN BON GROS DELIRE SOUS LCD LA NON ? Y’A MÊME UNE SÉQUENCE HOMMAGE AUX GARDIENS DE LA GALAXIE QUI EST VRAIMENT TRÈS COOL (EN TOUT CAS C’EST COMME CELA QUE JE L’AI PERÇU. MAIS A PART CELLE DE BATMAN QUI EST SYMPA PARCE QU’IL PRÉFÈRE ETRE COMPARÉ A KEATON PLUTÔT QUE BALE), LES CHANSONS SONT PAS TERRIBLES VOIR ÉNERVANTES (OUI C’EST LE BUT MAIS BON, C’EST DUR LOL) ET FONT UN PEU VOLER EN ÉCLATS CE DIVERTISSEMENT QUI EST PLUS DIGNE D’UNE SÉRIE TV EN PLUSIEURS PARTIES QUE D’UN ÉCRAN CINÉ.

AVIS AUX AMATEURS

20 février 2019 – Warner Bros – 1h40