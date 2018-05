Spielberg a proposé le trip ultime pour les geeks de tout poil qui ne pourront pas se remettre de son dernier film de science fiction. Pour une fois, Spielberg a laissé son complice John Williams pour profiter de la science d’Alan Silvestri.

Car dans les années 80, Silvestri c’était simplement la référence. On lui doit la plupart des musiques pour le cinéaste Robert Zemeckis et il a travaillé avec tous les réalisateurs importants de cette décennie: John McTiernan, Garry Marshall ou James Cameron.

En lui demandant de mettre en musique son Ready Player One, Spielberg demande donc à Alan Silvestri de faire ce qu’il a fait de mieux. De la grande musique orchestrale avec des trompettes enlevées et des coups de Trafalgar entrecoupés de petites flutes rassurantes.

Evidemment on pense beaucoup à la série des Retour vers le futur. Ce n’est pas un plagiat mais plutôt un hommage. Il aurait été plus amusant de demander à un auteur plus récent de proposer sa propre vision de la musique des films Amblin et de tous les films cultes des années 80.

Dans le film, un certain nombre de tubes viennent nous faire le coup de la mélancolie mais la musique de Silvestri a pour but de faire avancer l’action. Là, Silvestri sait y faire. Sa musique est parfois pompière mais elle a quelque chose d’exalté qui fait plaisir à entendre.

Le compositeur n’a aucun mal à retrouver cette douce utopie qui se cache dans les mélodies rebondissantes et les orchestres enthousiastes. Cela manque peut être de thèmes. Silvestri recycle avec une réelle habileté mais ne cherche pas à faire dans la nouveauté. C’est un peu paresseux.

Néanmoins, la BO de Ready Player One amuse beaucoup par cette volonté de flatter nos oreilles, en réveillant le maximum de Madeleines de Proust. Attention à l’indigestion tout de même!

Decca – 2018