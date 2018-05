HA, L’ILE DE LA REUNION! SES PAYSAGES, SES PLAGES, SA MER D’HUILE, SES PALMIERS, SES FLEURS, SES RHUMS ARRANGÉS, SA NOURRITURE, SA CULTURE… ET SES “CONNASSES”, 3 PLUS PRÉCISÉMENT !

CAMILLE COTTIN ET SA SOEUR EN ROUTE POUR L’ILE POUR REMONTER LE MORAL DE LEUR MÈRE, FRAÎCHEMENT LARGUÉE PAR SON MARI QUI EST PARTI AVEC UNE JEUNETTE, UN CLICHÉ QUI N’EST PAS PRET DE S’ARRETER ET QUI CONTINUE D’INSPIRER LE CINÉMA.L’OCCASION PARFAITE POUR FAIRE CONNAISSANCE AVEC 3 PERSONNALITÉS TRES DIFFÉRENTES.

CAMILLE COTIN EST UNE FABULEUSE CONNASSE AVEC UN ROLE ENCORE ECRIT POUR ELLE. LA SOEUR, UNE DEUXIEME CAMILLE, UNE CONNASSE AUSSI QUI NE SAIT VRAIMENT PAS PROFITER. ET PUIS MIOU-MIOU QUI TENTE DE REPRENDRE LE DESSUS. LE FILM EST ATTENDRISSANT, GENTIL, BIENVEILLANT ET POURRAIT ME FAIRE PENSER A MOI ET MA FRANGINE.

LES DIALOGUES SONT DROLES, LES SITUATIONS TRES COCASSES. AUTANT DIRE QUE TOUT LE FILM TIENT SUR COTTIN ET C’EST PAS A MOI QUE CA VA DEPLAIRE. ALORS OUI TOUT AURAIT PU SE PASSER EN ÎLE DE FRANCE, MAIS C’EST MOINS DÉPAYSANT ET EXOTIQUE QUAND MÊME.

APRÈS CA RESTE UN FILM FRANÇAIS QUI PROLONGE LES VACANCES ET MÊME SI AU LOIN ON ENTEND LE BRUIT DES VAGUES ET DES OISEAUX QUI FONT PIOU-PIOU, ON N’Y REVIENDRA SÛREMENT PAS, JE PARLE DU FILM BIEN SUR, POUR LE RESTE…

AVIS AUX AMATEURS

Avec Miou Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux et Olivia Cote – Pathé – 18 avril 2018 – 1h30