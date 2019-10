La politique fiction

Mon dieu, de la politique comme on en rêve!



Il y a peu le comédien Kiefer Sutherland était sur la scène du Café de la Danse pour défendre sa passion pour la country, cette musique que l’on juge à tort au ras des paquerettes.



Le fils du respectable Donald Sutherland a interprété pendant trop de saisons, l’agent spécial Jack Bauer, roi de la torture express et de la réponse expéditive aux affaires courantes du Monde. Les terroristes sont nombreux et la réponse de l’agent de la série 24 Heures Chrono est toujours la même: l’action!



Kiefer Sutherland a joué dans les films réactionnaires de Joel Schumacher. Il pourrait être un joyeux partisan des Républicains, ce groupe étrange qui dirige les Etats Unis avec des idées plus ou moins exotiques pour nous. Souvent choquantes. Complétement déformées par le président Trump!



Pourtant le comédien est le principal interpère de Designated Survivor, série politique qui donne le sourire et rend l’espoir aux spectateurs. Le concept est simple: tout le gouvernement américain disparait dans un sinistre attentat. La régle veut qu’un ministre soit toujours désigné pour survivre. Préservé, l’indépendant Tom Kirkman devient le nouveau président des Etats Unis et doit gérer de multiples crises.



Celui qui ne veut pas le pouvoir régnera avec clairvoyance et logique. Voilà le doux idéal que défend cette série qui va frontalement au combat avec une époque où les populistes sont élus.



La lutte est clairement inégale. Le show n’aura duré que deux saisons et demi. Il a de nombreux défauts, tentant la critique politique et le thriller paranoïaque. Mais la sagesse des protagonistes, l’absence de cynisme du politique est telle que Designated Survivor est une série doudou!



La conscience politique de ce président inattendu est une consolation de chaque instant. L’Amérique aime rêver. Mais face à l’obscurantisme actuel, la série pourrait presque resssembler à un acte de résistance, rappelant au passage l’importance de la fiction dans l’appréhension du réel!



Comme Star Trek, cette énorme saga indescructible, il y a une Foi passionnante pour l’humanisme… Mais hélas, cette série politique pourrait bien se ranger au niveau de la science fiction par les temps qui courent… et désolé Kiefer pour le procés d’intention! T’es le meilleur!



A voir sur Netflix