Tripote-moi 10 fois le Brexit avec les doigts

Oh my God, Oh my queen, the british population de l’autre côté de la Manche nous l’ont joué anti-Europe il y a deux ans et ont voté assez massivement pour le Brexit, comprenez un “bye bye yourope”, terme/jeu de mot avouons-le que le français le roumain l’espagnol l’italien le danois moyen, comprend moyennement.

Surtout le Roumain d’ailleurs et c’est pas pour dire du mal, hein, ah si ! j’ai discuté Brexit avec un Roumain pas plus tard qu’hier à la station Porte-Maillot alors qu’il lorgnait sur mon Iphone, bah impossible de comprendre les arguments du men.

Bref, sur le Brexit, les mois passent et le truc là maintenant s’éternise s’embourbe pue un peu beaucoup pour eux, dans le cadre des négos entre britishs d’un côté et membres représentatifs des autres européens de l’autre.

Il n’empêche, vu de notre fenêtre, nous braves vulgum pecus, si des millions de gens, aussi anglais soient-ils, a priori évolués (du moins sur la moyenne), décident de faire une connerie tous ensemble quitte à mettre à mal un avenir commun, mais qui sait aujourd’hui, comment les empêcher. Un peu comme un groupe de potes qui, une fois bien chargés à la vodka pomme vers 1h du mat’ le samedi en rase campagne, décident tous autant bourrés qu’ils sont de prendre la bagnole pour aller en boîte à 100km de leur lieu de beuverie originelle, ça fini rarement bien. Mais encore une fois, rien n’est écrit ! Et ils sont grands, alors ils assument ! Si et seulement si, ils ne percutent pas une brave famille croisée sauvagement lors de l’endormissement du conducteur bourré, et que lors du procès ledit conducteur hurle à l’injustice et clame un « c’est pas de ma faute c’était mes potes », auquel cas, du coup, là, bah t’es plus d’accord.

Alors gageons d’être un peu moins con que la moyenne et tentons d’analyser, pour eux, les dix conséquences possibles de ce comique out à l’anglaise, mieux, soyons comique out nous aussi !

1. Brexit Fossey et Brexit Lahaie vont de fait perdre leur passeport européen.

2. La famille de Freddy Mercury, revenu lui aussi à la mode avec son film aussi bien que la série Queen Peaks paraît-il, annonce l’arrêt de la diffusion du titre “I want to brexit” sur les radios européennes…

3. Sir Rocco King Siffredi, en plein tournage de « Viens dans le Sussex voir mon Bukkake in Glam Salace », a réécrit les dialogues pour y intégrer la phrase désormais culte « Tripote-moi le Brexit avec les doigts ».

4. Les moustiques bretons seront désormais appelés « Breizh bzittt » et seront dressés à piquer, le mois de juillet venu, toutes les peaux de rouquins rosbifs en villégiature près de Roscoff.

5. Theresa May va demander l’asile politique au Paraguay, se teindre en brune, se fera pousser la moustache, mettra des pantalons qui brillent, et demandera à se faire appeler Fréda Maycurry.

6. Paul Mc Cartney a décidé de reformer un groupe de quatre de mecs mal peignés avec des chansons guimauve qui s’appellera Les Brexittles dont le 1er premier album s’intitulera « Euro submarine ».

7. Toutes les grands-mères de France auront interdiction de convoquer leurs petits-fils pour venir « écosser les petit-pois » mais devront désormais leur demander de « brexiter les petit-pois ».

8. Un concert hommage à France Gall aura lieu près de la Tamise avec en ouverture la fameuse chanson « Brexit, mooontttreeee que tu brexxxiiitttttt !!! »

9. Les migrants qui arriveront à traverser les steppes syriennes, puis la méditerranée, puis la frontière grecque, puis la frontière moldave, puis la frontière albanaise, puis la frontière autrichienne, puis la frontière française, qui auront résisté à la chaleur, aux tempêtes, au froid, à la jungle de Calais, auront le droit de traverser La Manche à la nage avec 0 Euro et 0 Livre pour prendre un nouveau départ. Si c’est pas cool ça !

10. Brexit Fontaine et Brexit Bardot seront dans le même cas que Brexit Fossey et Brexit Lahaie, voir point N°1.

Allez, j’vous brexit bien fort là où vous voulez,