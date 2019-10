Hits hits hits hourra

Allez dans quelques jours ce sont les vacances. On se met dans l’ambiance avec les joyeux drilles de Marcel et son orchestre qui revisitent leur cataloguge punk et festif! Youpi la récré recommence!



Au Nord, il y a les corons mais il y a surtout Marcel et son Orchestre, crétins mélomanes qui jouent avec tous les clichés de la région. Bons vivants, ils chantent l’art de vivre assez déluré dans le Nord. Depuis leur début en 1986, le groupe a toujours donné l’impression de ne pas s’être remis du carnaval de Dunkerque.



Avec eux, la musique se déguise et emprunte des chemins étonnants entre punk, chanson francaise, parodie et ska! Au fil du temps, les musiciens finissent par tirer la langue et l’orchestre décide de s’arrêter.



Quelques années de repos puis les zouaves rigolards ont l’envie de chanter à nouveau. Pour se refaire une santé, ils puisent dans leurs succès pour se refaire une santé musicale. D’abord sur scène, leur lieu priviligié et désormais ils reviennent chez nos disquaires!



C’est donc un best of mais les morceaux sont de nouveau joués en 2019. L’énergie est donc bien de retour. La fournée est copieuse. Deux galettes avec des inédits, des live et des incontournables qui de toute facon vous donneront la banane!



C’est bien l’assurance du rire, de la bétise (pas gratuite) et de la douce ironie de Marcel et son Orchestre qui rend si précieux ce nouveau rendez vous!

At(h)ome – 2019