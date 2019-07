Deluxe est un groupe à moustaches. Pourtant il y a bien une fille qui a pris le pouvoir au sein de ce groupe toujours sautillant après une décennie de concerts légendaires.

Deluxe est un groupe de scène. Sa réputation est portée par une présence scénique bien plus qu’énergique. Les musiciens mélangent les genres entre pop et électro, avec des instrumentaux solides. Liliboy, la seule fille du groupe apporte un peu de légèreté à tout cela, même si elle est sacrément remuante.

Boys & Girl est le troisième album du groupe et il fait suite à une longue pause. Normalement, on trouve ici une série de titres, recommandables, produits et surtout réfléchis. Cette fois ci, ils ne basent pas tout sur l’explosivité du groupe.

Le résultat est plus ou moins convaincant. Le groupe aime encore les ambiances pétaradantes mais veut prouver qu’on peut le prendre un peu plus au sérieux lorsqu’il calme le jeu. Les chansons deviennent alors plus classiques.

On préfére les musiciens de Deluxe, libres et spontanés. Heureusement cela arrive souvent. Ils profitent de leur signature chez un gros label pour inviter des copains. C’est aussi une bonne idée. Il y a tout ce qu’il faut pour écouter un bon disque d’été, entre l’apéro et… l’apéro! L’esprit festif ne disparait pas. Il est une fois transcendé la musique protéiforme de Liliboy et ses boys!

polydor – 2019