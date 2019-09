An Irish Story, Kelly Rivière, Théâtre de Belleville

Véritable caméléon à l’humour décapant, Kelly Rivière est une troupe à elle toute seule: un régal!

On redemande de la quête obstinée de Kelly Rivière à la recherche de son grand père disparu sans aucune explication. L’agilité avec laquelle elle interprète non seulement son propre personnage mais également la dizaine d’autres qui peuplent son récit, est impressionnante. Quel talent pour changer de voix, de langue (elle jongle sans effort entre l’anglais et le français), de gestuelle, bref de corps et d’esprit, avec autant d’aisance! D’avoir su donner à chacun de ses personnages, des traits si fins, si uniques qu’on ne peut que s’y attacher et se délecter de chaque dialogue! Kelly Rivière est la démonstration qu’il n’est point besoin de multiplier les comédiens, les décors, le effets lumineux ni sonores pour faire du théâtre. Que celui-ci, pour peu qu’on s’y efforce (1h25 seul et à une telle allure est assurément un exercice physique!), peut naître du seul talent d’un écrivain-comédien capable de se démultiplier et de nous emporter dans son imaginaire, qui plus est avec un humour finement aiguisé. En un mot

En un mot : “COUREZ !” voir “An Irish Story” ; Kelly Rivière est épatante.





Jusqu’au lundi 30 décembre 2019

De et avec Kelly Rivière

Théâtre de Belleville