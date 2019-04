A Toulouse, on trouve des Gilets Jaunes en colère et des rugbymen qui performent! Ca bouge beaucoup là bas et cela donne des idées remuantes à El Gato Negro!

Ce globe trotteur a déjà fait preuve d’une belle énergie venue d’Amérique du Sud. Cumbia, Cha cha, rythmes cubains,l’exotisme était au rendez vous pour ce Francais curieux et fantasque!

Son second album a effectivement ouvert des portes comme le dit le titre de ce nouvel effort! Axel Matrod a trouvé des inspirations ailleurs. Il est allé sur le continent africain. Le disque est un coktail endiablé de secousses afro-beats et envies de salsa.

Son oeuvre est celle d’un révolté. Les sons chauds ne cachent pas un constat froid sur la situation en Europe. Les migrants. Le racisme. Le couplet habituel et désespérant mais le bonhomme tend un piège avec des musiques qui viennent elles aussi de très loin!

Mais dans chaque morceau, le jeune homme et ses amis (on y trouve le batteur de Bumcello ou le producteur Alex Gopher) défend avec un mordant réjouissant un humanisme assez lucide et élégant.

Roublard, doué, osant les chants en français, El Gato Negro passe un cap avec cet album franc et protéiforme. Il ouvre la porte; nous, les oreilles!

Que buen momento – differ ant – 2019