Nous sommes pour des combats justes et forts, c’est pourquoi il est important aujourd’hui de soutenir la musique d’ambiance!

Finalement la musique peut être un parapluie aux petites misères, aux grands titres de la presse qui nous engueulent, aux angoisses qui collent à nos baskets!

La musique peut nous consoler de tout et nous plonger dans une autre atmosphère, un ailleurs bienveillant ou tout simplement différent. C’est un souffle de liberté!

Les membres de Limousine sont très libres: ils osent la musique d’ambiance. Musiciens parisiens, très demandés, ils s’échappent sur des plages instrumentales, décalées ou d’un autre temps.

L’été suivant, c’est donc l’éloge de l’évocation. On s’imagine dans un polar lumineux et poisseux. Ils prennent l’air au bord de la mer au fil de chansons étranges et suggestive.

Le quatuor parisien organise un détournement d’easy listening et de jazz. Il est chaleureux. Effectivement, on ressent le farniente et le doux ennui de l’été. Il pointe alors une sorte de spleen, assez agréable à découvrir.

On entend effectivement la bande son idéal pour s’évader. Limousine a une classe discrète mais folle. Imaginons un hommage au guitariste jazz Bill Frisell par des popeux aventureux. Cet été promet d’être chaud. Avec eux, il est beau en plus! Et finalement Limousine nous conduit vers cet ailleurs si agréable!

EOS Records – 2019