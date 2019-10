Life is not a fairy tale

Nantes, toujours et encore la ville où il faut toujours avoir une oreille attentive!

C’est ainsi que l’on pourra découvrir le sympathique groupe de Emy Magic, chanteuse dont on tombe forcément amoureuse. Energique, capricieuse et souvent juste!



Elle nous rappellerait presque le jour où l’on a entendu la douce voix de la chanteuse des Cardigans, Nina Persson. Il y a chez cette artiste, ce “je ne sais quoi” intemporel et charmant.



Avec Emy, nous remontont le temps puisque ses amis et musiciens ne dépassent pas la découverte du Teenage FanClub ou justement les Cardigans. Il y a donc beaucoup de Britpop dans l’inspiration de Hanky Panky mais on peut pousser la machine à remonter dans le temps à la douce époque de swingin’ London ou des Byrds.



Le temps gris de Londres se mélangent à l’inspiration californienne. A Nantes, on a la nostalgie assez brillante avec des plages électriques et des murs de son assez réjouissants.



Les titres s’enchainent avec un savoir faire assez frais et des sourires sonores qui se partagent avec l’auditeur. C’est de l’écriture épicurienne. C’est simple et efficace. Nantes est vraiment la capitale française du rock!





Pop sisters – 2019