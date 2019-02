ON REPREND LA MÊME ÉQUIPE, ACTEURS, RÉALISATEUR… ET ON RECOMMENCE ENCORE ET ENCORE ET ENCORE.

LE GRAND RETOUR DE TREE, PETILLANTE ÉTUDIANTE QUI A ENCORE UNE FOIS TROUVÉ LE MOYEN DE SE PERDRE DANS UNE BOUCLE TEMPORELLE. C’EST PAS DE BOL, ELLE QUI PENSAIT EN ÊTRE SORTIE DANS LE DERNIER “HAPPY BIRTHDEAD”.

MAIS CETTE FOIS CI, C’EST LE POTE DE SON COPAIN QUI S’EMBARQUE TOUT D’ABORD DANS “L’HISTOIRE SANS FIN”. AU LENDEMAIN DE CELLE DE TREE. COMME IL A BEAUCOUP MOINS D’INSTINCT DE SURVIE QUE CETTE DERNIÈRE, IL VA L’INTÉGRER DEDANS.

ET LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE, C’EST QU’ELLE EN A MARRE DE CREUVER, NOUS ON NE S’EN LASSE PAS MAIS DEJA 11 FOIS, C’EST BEAUCOUP TROP. TU M’ETONNES.

L’AVANTAGE C’EST QUE TU PEUX GOUTER A TOUTES LES MORTS ET SAVOIR EXACTEMENT CE QUE CA FAIT, CERTAINES BEAUCOUP PLUS FACILES QUE D’AUTRE.MAIS A FORCE DE MOURIR POUR LA BONNE CAUSE, SA RÉALITÉ QUE L’ON CONNAIT DU 1, EN EST TOUTE CHAMBOULÉE.

IL FAUT QU’ELLE RETROUVE ENCORE ET ENCORE, LE MOYEN DE PASSER CE FAMEUX LUNDI 18 ! (COÏNCIDENCE ? J’AI INTÉRÊT A FAIRE DE CETTE JOURNÉE, UNE QUI MÉRITE D’ÊTRE REFAITE).

CA REPREND TOUS LES ÉLÉMENTS DU PREMIER OPUS, QU’IL FAUT ABSOLUMENT VOIR AVANT POUR VRAIMENT EN APPRÉCIER TOUTES LES ALTERNATIVES. UNE BOUCLE DANS DIFFÉRENTES DIMENSIONS, UN ESPACE MODIFIÉ, AUTANT DE POSSIBILITÉS A EXPLORER QUE DE MORTS EN CASCADES A INVENTER. IL Y À DE BONNES BARRES DE RIRE POUR CERTAINES.

DANS L’ENSEMBLE, C’EST MOINS DRÔLE QUE LE PREMIER ET PLUS EN MODE THRILLER, MAIS LE PERSONNAGE DE TREE EST VRAIMENT TRES ATTACHANT CE QUI ME DONNE ENCORE ET ENCORE PLUS L’ENVIE DE REVOIR CES 2 FILMS ET PEUT ETRE UN TROISIEME, QUI SAIT….

J’AI UNE PRÉFÉRENCE POUR LE PREMIER, LA SURPRISE DU GENRE ÉTAIT VRAIMENT APPRÉCIABLE MAIS CE DEUXIÈME ANNIVERSAIRE EST TOUT AUSSI INNOVANT ET ARRIVE ENCORE UNE FOIS A RENOUVELER LE SLASHER.

AVIS AUX AMATEURS

Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu et Suraj Sharma – Universal – 13 février 2019 – 1h40