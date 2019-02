ABSOLUMENT GÉNIAL !!!

DISNEY AIME BIEN FAIRE DES SUITES LONGTEMPS APRÈS LEUR PREMIER VOLUME DONC VOILA RALPH 2.0, 7 ANS PLUS TARD. MAIS CA VAUT CLAIREMENT LE COUP D’ATTENDRE.

QUAND “LES MONDES DE RALPH” EXPLORAIT L’UNIVERS DU JEU VIDEO, CELUI CI JOUE DANS LA COUR DES GRANDS EN S’IMMERGEANT DANS L’INTERNET. LA MODE CYBER CINÉMATOGRAPHIQUE PREND ENCORE LE DESSUS.

APRES DES FILMS COMMES “READY PLAYER ONE”, UNE RÉFÉRENCE DE RÉFÉRENCES A LAQUELLE ON EST OBLIGE DE PENSER EN REGARDANT “RALPH 2.0”. AUTANT DIRE QU’AVEC UN UNIVERS AUSSI LARGE ET DÉVELOPPÉ QUE L’INTERNET, ON A PAS FINI D’AVOIR DES IDÉES.

ET SURTOUT PAS FINI D’EXPLORER CET ESPACE INFINIMENT DENSE. ET QUAND C’EST FAIT AVEC UN TEL NIVEAU D’EXCELLENCE, POURQUOI S’EN PRIVER. CELA FAIT BIEN LONGTEMPS QUE JE N’AVAIS PAS KIFFÉ AUTANT UN DISNEY (HORS PIXAR BIEN SUR).

C’EST INGÉNIEUX, INNOVANT, ATTACHANT, DRÔLE. TECHNIQUEMENT IL N’Y A PLUS RIEN A PROUVER ET PUIS RETROUVER TOUS LES PERSONNAGES DISNEY QUE L’ON AFFECTIONNE ET MÊME CEUX QUE L’ON AIME MOINS ET LES DETOURNER C’EST JUSTE LE MUST. CERTAINS APPELLERONT CA DU PLACEMENT DE PRODUITS, MOI J’APPELLE CA DU DIVERTISSEMENT.

JE PENSE BIEN ÉVIDEMMENT A CETTE SÉQUENCE AVEC LES PRINCESSES DISNEY QUI EST A MOURIR DE RIRE. AUTANT DANS LES DIALOGUES QUE DANS LEUR VISUEL ( NO SPOIL). L’AVANTAGE EN RACHETANT TOUTES LES FRANCHISES POSSIBLE C’EST QUE LE CATALOGUE DISNEY S’ÉTOFFE TOUT AUTANT QU’INTERNET ET A LA MANIÈRE DE “READY PLAYER ONE” LE JEU EST DE RECONNAITRE FURTIVEMENT LES MARVEL, LES PIXAR, LES STAR WARS GLISSÉS PARMI RALPH ET VANELLOPE.

SANS MÊME PARLER DES HOMMAGES, LE TRAVAIL SUR L’UNIVERS EST HALLUCINANT. GOOGLE, AMAZON, EBAY ! ET J’EN PASSE. DISNEY S’OCTROIE UN JOLI MESSAGE SUR LA CONFIANCE ET L’AMITIÉ ( DISNEY QUOI! ) MAIS EN PROFITE POUR METTRE EN GARDE SUR LES DANGERS D’INTERNET.

TOUT Y PASSE, LES POP UP, LES RESEAUX SOCIAUX, LES ARNAQUES, LES SITES EN GÉNÉRAL, MÊME LE DARK NET EST REPRÉSENTÉ. SI RALPH 1 ÉTAIT SYMPATHIQUE ET DÉJÀ PROMETTEUR, RALPH 2.0, FORT DE PLUS DE MOYEN EST UNE VÉRITABLE CLAQUE. ET SE RETROUVE DIRECT PROPULSÉ PARMI LES MEILLEURS D’ANIMATIONS DEPUIS “COCO”. PETITE CERISE SUR LE GÂTEAU, LA SCÈNE POST GÉNÉRIQUE A NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

AVIS AUX AMATEURS

Disney – 13 février 2019 – 1h50