2017, tagada pouet pouet

Ah bah voilà ça y est, l’année se termine, encore une de bouclée, moi perso ma 40ème, pas neutre, encore debout toujours vivant, pas un cheveu blanc, hop pif paf dans tes dents.

Elle aura été bien zarb cette année 2017, de l’élection présidentielle toute fofolle à Johnny qui n’allumera plus le feu, en passant à l’éviction de Tex des « Z amours », oui on a dit qu’on faisait pot pourri donc je prends le tout et je mélange, sans oublier la saison 18 de Secret Story dont tout le monde se carre et c’est tant mieux, en passant par des alertes neige sur BFM TV, dont tout le monde se pignole et c’est tant mieux, mais aussi et surtout plein d’autres trucs dont tout le monde se tape et c’est tant mieux ou pas, donc avant de se goinfrer d’huitres de foie gras et au 02 janvier matin de s’en vouloir encore d’avoir pris cher déguisé en Trump en string au réveillon, revenons sur 10 non-événements qui auront marqué ou pas notre année, c’est parrrtiiiiii !!!

1. Kevin, 17 ans, originaire de Valenciennes, dont sa mère et sa tante disent de lui qu’il a quand même un super talent de chanteur, généralement après le déj du dimanche à 3 grammes 8, car oui la mère et la tante de Kevin éclusent pas mal, en particulier quand il reprend du Adele ou du Patrick Fiori, et ce même si tout le monde reprend du Adele et du Patrick Fiori , a passé le casting de The Voice, sans succès, de la Nouvelle Star, sans succès, de La France a un incroyable Talent, sans succès, a finalement été grave énervé par sa tante et sa mère, et après un énième « rhoooo t’es beau mon Kevin quand tu chantes du Adele, t’es la fille que je n’ai jamais eue » les a finies à grand coup d’assiettes en porcelaine « Vive Marine 2017 », sa tante est fervente militante, il fera finalement Crimes, Enquête Exclusive et Faites entrer l’accusé en 2018…comme quoi NE JAMAIS DESESPERER !!!

2. Cette année il n’y avait pas de Jeux Olympiques ni de Coupe du Monde ni de Coupe d’Europe ni de club français en finale de Ligue des champions, non mais comment voulez-vous qu’on fasse nos beaufs dans le canap, nous avons été obligés de faire du sport par nous-mêmes et faire des parties de Yam en plein été avec les mômes ! N’importe quoi ! la FIFA le CIO et l’UEFA doivent vraiment se ressaisir !

3. J’offrirai encore une bouteille de Porto à ma grand-mère pour son noël, pour la 15ème année de suite, car ma grand-mère adore le Porto, qu’elle est vaillante, qu’elle fume autant que Johnny et Renaud, mais elle, avec 90 ans au compteur et toujours vivante, quoique Renaud aussi, enfin bon, à ce niveau là est-ce que ça compte…pas si sûr !

4. Super Nanny a encore sauvé des dizaines de famille de l’abyme, a redonné espoir à des centaines de futurs parents même pauvres même cons mêmes très moches de pouvoir un jour élever des enfants appelés Brandon, Jason, Tillian, Gwendal, Titi et même Porcinet pourquoi pas, peu importe, Super Nanny sera là. Un deux trois c’est parti enlevez les capotes, virez les stérilets, jetez à la benne les pilules, quoi ? de toute façon vous ne connaissiez pas tout ça…ah…c’est peut-être pour ça alors !

5. J’offrirai en plus de sa bouteille de Porto, un joli panier garni d’un traiteur hyper cher à ma grand-mère, car, elle, à la différence de Johnny, elle n’a peut-être pas vendu des millions d’albums mais elle, elle est a encore de l’appétit, elle !

6. Grâce aux fachos, grâce à Brigitte et grâce à Pénélope, tous les français ou à peu près savent désormais placer Hénin-Beaumont, Le Touquet et Sablé-sur-Sarthe sur une carte de France.

7. La nouvelle Miss France est rousse et est originaire du nord, moi perso j’étais ce soir là déguisé en Jean-Michel Croft, mari transsexuel de Lara Croft, le tout à danser sur du Kassav jusqu’à 4h du mat, autant vous dire qu’elle aurait pu être vieille, brune zébrée mèches violettes avec des racines blondes, et avec un œil borne que ça m’aurait fait le même effet, mais il parait que c’est important…donc bon.

8. La chanson « Et je danse » de Lova Moor aura été écoutée 46041 fois sur Deezer cette année, comme quoi je dois vraiment pas être le seul à passer des soirées d’anniversaire déguisé en Jean-Michel Croft dans une cave avec mes potes le soir de l’élection de Miss France ! Nous sommes au moins 46000 et j’avoue me sentir moins seul et surtout moins con.

9. « Tu sais comment ça marche toi Snapchat ? », aura été la phrase la plus utilisée par les managers trentenaires/quarantenaires en 2017, dans l’optique d’avoir l’air moins idiot après avoir échangé lors du pot de départ de leur stagiaire avec les autres stagiaires du service qui a la phrase « on reste en contact » avaient souhaité les inviter à devenir amis sur Facebook et que la réponse fut « j’suis plutôt sur Snapchat » et eux de répondre « AH… ».

10. Nous sommes toujours sans nouvelles de Pépita de « Qui est Qui ?», qui pourtant était 78ème personnalité préférée des français en 2001 juste devant Jean-Pascal de la Star’ac, René la taupe et Yves et Hervé Noel qui étaient pourtant pas si mal à la présentation de la matinale d’M6 en 1994.

Me remerciez pas, je sais ces infos plus que vitales et essentielles dans le cadre de votre fin d’année, tel est mon rôle, tel est mon but, joyeux noël, boire un coup de Porto moi tiens.