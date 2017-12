La fresque, Angelin Preljocaj, Chaillot

Angelin Preljocaj nous embarque pour une douce rêverie en partant explorer la richesse des contes traditionnels d’Asie. La découverte d’une fresque par deux jeunes hommes est le point de départ de son récit.

Deux promeneurs, éreintés par leur voyage, sont abordés par des moines qui leur offrent un abri où trouver le repos. A cette occasion, l’un des voyageurs découvre une fresque magnifique, peuplée de créatures de rêve. Perdu dans sa contemplation, le voyageur passe dans l’autre monde et rejoint les jeunes filles représentées pour vivre une idylle avec l’une d’elles. Il est finalement arraché à ce rêve et renvoyé à la réalité.

Angelin Preljocaj utilise l’essence et la trame initiales d’un conte chinois « La peinture sur le mur » pour questionner et jouer sur les apparences.

Dans cet univers onirique, le vivant et le statique sont séparés par un mince voile. Les énergies se libèrent au grès des panneaux coulissants qui s’ouvrent et se ferment. Les corps masculins et féminins s’affrontent et se découvrent. Les hommes se révèlent terriens tandis que les femmes ont des gestes plus lents, avec un style que l’on pourrait catégoriser d’oriental. Ces mouvements semblent faire écho à la théorie du Yin et du Yang.

Nous sommes charmés et hypnotisés par la figure des « cheveux » qui ondulent sous nos yeux. Matière à jouer, fil d’Ariane de ce conte, Angelin Preljocaj s’amuse avec ce symbole poétique. Visuellement, nous sommes vraiment conquis par l’esthétique de ce spectacle aussi bien par le décor, les costumes que la scénographie.

La musique est très diversifiée et ajoute un vernis résolument contemporain au spectacle. On ne peut qu’apprécier la musique pop-électro produite par le duo du groupe Air.

Ce spectacle aux influences variées se présente comme une bulle poétique, langoureuse et dynamique à la fois. Courez-y si vous voulez votre part d’enchantement.

“La Fresque” d’Angelin Preljocaj from Théâtre de Chaillot on Vimeo.

Du 7 au 22 décembre 2017

La Fresque

Théâtre national de Chaillot