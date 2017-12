Santa & Cie

PETITE COMEDIE SPÉCIALE POUR LES FETES DE FIN D’ANNÉE. C’EST MAINTENANT OU JAMAIS COMME ON DIT.

MAIS C’EST TOUJOURS UN PLAISIR DE RETROUVER ALAIN CHABAT EN ACTEUR OU CETTE FOIS EN PLUS AUX COMMANDES DU TRAÎNEAU. LA PETITE FABRIQUE A JOUETS FACON TOYS R’US AU DEBUT DU FILM EST VRAIMENT BIEN PENSÉE, A LA HAUTEUR DE TOUT LE FILM.

C’EST LUDIQUE, JOYEUX, BIENVEILLANT, DROLE ET MIGNON. ET SI NOEL ETAIT MENACÉ, PARCE QUE LES 92000 LUTINS TOMBENT MALADES TOUS EN MÊME TEMPS? UNE SOLUTION, SANTA CLAUS DOIT QUITTER SA NEIGE NATALE POUR TROUVER L’ANTIDOTE.

SEULEMENT VOILA UNE FOIS A PARIS, C’EST PLUS LA MÊME. UN PERE NOEL VERT QUI DEBARQUE AVEC SES RENNES, CA RESSEMBLE PLUS A UN GARS QUI SE FAIT PASSER POUR UN SDF, HABILLÉ EN PERE NOEL. EN BREF, CA PASSE PAS INAPERÇU ET C’EST LA QUE LES DIALOGUES ET L’ABSURDE DE CHABAT ENTRENT EN ACTION.

LA PREMIERE RENCONTRE AVEC BACRI EN PERE NOEL ROUGE EST MAGIQUE:) LA PETITE REPLIQUE SUR LE FILM PRIMÉ A CANNES QUI DONNE ENVIE DE SE FLINGUER ARRIVE A POINT NOMMÉ ET L’APPRENTISSAGE DU CAPITALISME VERSION CHABAT EST UN PETIT CADEAU BIEN APPRECIABLE.

BIEN EVIDEMMENT COMME TOUT FILM DE NOEL QUI SE RESPECTE IL Y A FORCEMENT UNE MORALE, ET CELLE DU FILM EST SUR L’ESPOIR ET DE CROIRE EN L’IMPENSABLE. CE N’EST PAS LE FILM DE L’ANNÉE MAIS BIEN CELUI DE FIN D’ANNÉE.

Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Pio Marmai et Bruno Sanches – Gaumont – 6 décembre 2017 – 1h30