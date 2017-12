Jazz Loves Disney 2

Voilà le genre de disque que l’on devrait détester. En période de fête, il est plus que réjouissant!

Disney truste tout l’entertainment dans le Monde entier. Des gentils dessins animés jusqu’aux super héros envahissants en passant par les Jedi de tout poil. L’industrie aux grandes oreilles est devenue tentaculaire et on observe d’un mauvais oeil son arrivée en fanfare dans l’univers feutré et indépendant du jazz et ses artistes hors normes.

Pourtant les musiques de Disney sont sensibles au rythme jazz et les arrangements vont bien aux grosses sucreries des long métrages qui nous agressent plus ou moins. Lorsque l’on va chercher dans le vieux répertoire de Disney, le boulot est maché: le jazz était à la mode et une nouvelle interprétation ne demande pas trop d’effort. Mais beaucoup de talents.

Il y en a dans Jazz Loves Disney: Jamie Cullum, Madeleine Peyroux ou encore George Benson. Et plein d’autres. Venus de la pop comme Selah Sue ou Thomas Dutronc. Les interprétes se succèdent et rendent un hommage Big Band assez chaleureux pour faire la différence. Rapidement le disque semble être de saison. Il est généreux et en plus le style va bien aux fêtes de fin d’année. Les choix sont plus ou moins délicats mais à chaque fois, on se fait avoir!

Ce n’est pas du grand oeuvre: Les compilations ont toujours un aspect foutraque. Cependant c’est du standard élégant et parfois capricieux. On a des petites surprises qui font toute la différence. Les artistes ont des styles variés et s’adaptent avec jubilation au titre choisi! Il y a des pointes soul et surtout personne ne semble se trahir en touchant à la guimauve de certains morceaux. La gourmandise est d’abord musicale et cela s’entend.

Le premier volume était déjà réussi. Le second continue de séduire avec cette apparente humilité qui fait plaisir à écouter. C’est un peu décousu mais le charme est indéniable et on retrouve presque une innocente tendresse pour Mickey et tous ses amis.

Universal – 2017