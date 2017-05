Et au milieu coule une rivière… Fredda fait dans le charme bucolique et nous emmène respirer le grand air!

Muse du chanteur Pascal Parisot, Fredda est une chanteuse qui aime les voyages. Ce qui lui vaut quelques beaux succès au delà de nos frontières. Ce qui lui permet de réaliser des albums différents. Ce qui lui offre une grande liberté.

C’est une passionnée. Ses compositions sont sincères et sont marquées par une grande sensibilité. Elle vit de sa musique. C’est une amoureuse. Cela s’entend. Evidemment on ne peut rester insensible.

Le premier titre de ce cinquième album trace un sillon donc dans une ambiance de cowboys. Fredda traine sa poésie dans la poussière d’Arizona et les racines américaines. Ma rivière nous emmène dans un quelque part fantasmagorique entre le Mexique et le Texas. Les plaisirs sud américains s’entendent sur la chanson suivante, l’espiègle Maintenant.

Neige Rose a la classe d’un vieux crooner. Fredda quitte le monde élégant de la chanson française et c’est la bonne idée de Land. Elle adapte le style de l’americana. L’album est d’ailleurs mixé aux Etats Unis par Jim Waters, complice de Jon Spencer Blues Explosion. On ne peut pas faire plus yankee.

Le Gardien des Fleurs montre tout de même que Fredda n’est pas Dolly Parton mais une exquise chanteuse qui connait bien Françoise Hardy ou Arielle. C’est une amoureuse des mots et de son compagnon, toujours présent. La suite continue à nous plaire. A chaque fois, on sent cette passion, cette ouverture d’esprit, ce travail si bien fait, où tout semble être à sa place.

Les arrangements sont carressants. La voix nous envoute. On pense à une version francaise de Calexico ou une version féminine de Chris Isaak. La France et l’Amérique sont de vieux complices depuis des Siècles. Ici l’alliance est irrésistible.

03h50 L’autre distribution – 2017