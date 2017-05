Aidons C’est mon choix ! à trouver de bons thèmes

Dans la grande tradition de la télé qui s’immisce dans les vies des petites gens pour que d’autres petites gens devant leur écran s’offusquent ou raillent la petitesse des petites vies des gens qui déballent face caméra l’étroitesse de leurs vies, « C’est mon choix » est une des rares émissions à survivre, à avoir bientôt passé le cap des 20 ans, tel un hommage à travers le temps à son feu créateur Jean-Luc Delarue, qui n’avait son pareil pour, posément, creuser au plus profond de braves bougres venus étaler qui d’une passion pour Johnny, qui d’un amour pour les personnes de petite taille, qui d’une soif sans fin pour Claude François, qui, en plus trash, s’inonde d’urines pour pouvoir espérer avoir un orgasme, le tout sous couvert de l’anonymat, avec voix trafiquées et lunettes de cagoles…

Tous les jours, sur Chérie 25 (si si ça existe comme chaine), l’indéboulonnable Evelyne Thomas, passe ses après-midi à apporter sur un plateau boueux télévisuel, tout ce qui ce fait de mieux en terme de casting de détraqués, de déglingos, de pas nets nets, de « non mais elle doit pas se rendre compte qu’elle passe à la télé la meuf, le retour au boulot va être terrible quand tous ces collègues vont savoir qu’elle aime s’enduire de miel sous une combinaison en latex tous les samedis soirs »…

Malheureusement, à raison de 2 épisodes par jour, on imagine aisément que les mecs de la production peinent et pas qu’un peu, à trouver des thèmes. Ok ok, ils ont de l’imagination nos amis, mais avouez que de la sexualité bizarre, aux loupés de la chirurgie plastique, en passant par les séances de relooking en direct, en crochetant par les fondus d’activités paranormales, aux amours défendus, aux célébrités de téléréalité repassées depuis dans l’anonymat, aux passions par des animaux pas ordinaires, le sentiment d’avoir à peu près fait le tour de tout de la façon la plus éculée commence à poindre.

Aussi, soyons foufous, soyons aidants, et imaginons 10 thèmes qui pourraient venir garnir les pré-castings de C’est Mon choix d’exception à venir :

« Ma femme s’appelle Jean-Claude » : Sans sexualité pendant les 15 premières de vie de couple, Roger décide de briser la glace le jour où pour la 8ème fois en 1 an, son épouse, lui demande si son Wilson triple lame est vraiment efficace pour le contour du menton, en baissant son slip, c’est une demi molle et une demi surprise, en fait sa femme s’appelle Jean-Claude. « Est-il possible de faire enlever mes tatouages sur les fesses ?» : Folle d’encre imprégnée sous l’épiderme fessier depuis de nombreuses années mais parfaitement étrangère à toute notion de Bescherelle, Jennifer, 48 ans, s’aperçoit à la lecture des commentaires sur sa page facebook après y avoir posté une photo de son postérieur que « Ge t’ème mon mautard préfairé pour l’avis » aurait eu plus de tenu écrit « Je t’aime mon motard préféré pour la vie » même si elle est séparée depuis 15 ans avec ledit fan de Kawazaki. « Je suis convaincu que Claude François n’est pas mort » : Mireille, 69 ans, fan du chanteur de Comme d’Habitude depuis 1958, n’en démord pas, après avoir fait le test elle-même à 53 reprises, et malgré 53 séjours à l’hôpital dont 25 au service des grands brulés, elle est convaincue qu’on ne peut pas mourir en changeant une ampoule de 40 watts à culots vices deux crans dans une baignoire avec 4 cm d’eau. « Mon chien est la réincarnation d’Aldolf Hitler » : Samantha, alsacienne d’origine austro hongroise de Martigues, vient présenter HeïKiki, son pitbull de 2 ans ½, qui, fine moustache noir sous le museau, ne peut s’empêcher de mordre toute personne non blanche, a des érections flagrantes lors des passages télévisuels de Marine Le Pen et reprend d’un aboiement subtil l’ensemble des chansons qui passent sur Radio Courtoisie que sa maitresse aime à écouter dans son 4×4 Volkswagen de 1944. « Je sais dire l’alphabet en rotant dans 9 langues » : Kevin, 14 ans, surdoué en matière de trucs qui ne servent à rien, s’est fait repérer sur les réseaux sociaux à seulement 12 ans, après avoir convaincu près de 3 millions de jeunes boutonneux aux vies qui ne servent à rien, de suivre ses vidéos qui ne servent à rien, où il éructe face webcam tous les alphabets du monde. A noter que Cyril Hanouna souhaite l’embaucher comme chroniqueur dans TPMP pour le faire commenter les séquences de Télé Réalité en rotant. « J’ai une vie de merde mais comme tout mon entourage a une vie de merde personne ne s’en était aperçu » : Sonia, 29 ans, aime les joggings, les jeux de TF1 et passe ses week-ends a observé Brandon, son jeune époux, tondre la pelouse et se prendre des cuites avec les copains de l’usine. Après 5 ans de week-ends identiques, elle a décidé de regarder, par hasard, le JT de France 24, et s’est aperçu que la France n’était en fait qu’un pays parmi pas loin de 200, depuis, elle a quitté Brandon. « J’aime porter des pantalons en velours le week-end » : Gontran, 24 ans, hésite toujours entre Fillon et Dupont-Aignan pour l’élection présidentielle 2017, farouche défenseur des anti-IVG et fan absolu de Frigide Bargeot pour laquelle il voue un culte non-dissimulé, aime porter des pantalons en velours couleur taupe dès le vendredi soir. A noter que Gontran n’a plus d’amis et gère sa page facebook sous une fausse identité « Déglingo souverainiste du 72 ». « Ma coiffure est la même que Lady Gaga » : Tabatha, 32 ans, est LA fan devant l’éternel de la chanteuse de Poker Face, elle a fait le pari fou il y a une dizaine d’années de se coiffer comme sa chanteuse préférée à chaque instant. De fait, elle va chez le coiffeur tous les jours ou presque après chaque visionnage des tapis rouges de cérémonie à laquelle se rend Lady Gaga, tout son salaire de caissière y passe, elle avouera même qu’un crédit revolving de 9000 euros mensuels lui permet d’assouvir sa passion et fait les beaux jours de Coupe&Tif, le salon de coiffure de son quartier. « J’ai fait l’amour avec un extra-terrestre » : Persuadée d’avoir été kidnappée en même temps que la sœur de Fox Mulder dans le 8ème épisode de la 2ème saison de X-Files en 1995, Gladys, la quarantaine assumée, est convaincue que Jason, son fils de 20 ans, au physique assez peu terrien il faut l’admettre, est le fruit d’une nuit au milieu des orbites, oui oui, elle, elle dit orbite. « Ma femme s’appelle Jean-Claude, j’ai un tatouage Clode Françoise sur les fesses, fait par des extraterrestres qui rotent l’alphabet martien, et qui ressemblent à Lady gaga » : Bah là c’est le thème du Best Of de C’est mon choix en fait !

Allez, sur ce, j’vous embrasse…

Romestebanr.