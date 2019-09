See you around

Avant de quitter l’été brulant, voici quelques hymnes folk qui réchauffent le coeur et font du bien aux oreilles.



Encore des filles. Toujours des filles. Cette fois ci Sara Watkins, Sarah Jarosz et Aoife O’Donovan opèrent dans un style plus acoustique. Elles chantent ensemble et produisent sans surprise des harmonies vocales qui font trembler de plaisir.



Les demoiselles sont copines depuis leurs 9 ans. Elles découvrent ensemble la guitare, le piano puis la mandoline, le banjo ou le violon. Ensuite, le trio se fait rapidement remarquer dans le milieu du bluegrass.



On baigne dans l’Américana. Le plus classique. Pas le plus désagréable. Bien au contraire. Les intéractions entre les trois femmes amènent une douce tranquillité avec ce qu’il faut de modernité sans que cela ressemble à de la nostalgie mal placée.



Ce premier disque est donc une oeuvre parfaitement mesurée et maîtrisée. Il faut effectivement apprécier les ambiances boisées . C’est joli comme tout. La nature. Les amis. Les soirées d’été… on veut bien entendre tout cela. L’album donne l’envie de reprendre la route des vacances.





Rounder – 2018