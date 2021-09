The Artist, The Voice Old Stars en moins bien ?

Tout a commencé dans l’après-midi. En ligne de mire, la 1ère de The Artist.

Je finissais mon déjeuner. Décalé par un running d’une heure sur les bords d’un canal, une douche et la préparation du repas. Ben ouais le samedi matin c’est comme ça. C’est plus tout à fait un vendredi mais c’est pas encore un dimanche. Alors lever pas trop tard, course à pied, un peu comme si tu courais au boulot mais là c’est avec les écureuils. Installé dans le canapé avec mon plateau repas, je décompressais peinard devant un reportage rappelant les conditions sordides de décès de Cold cases finalement résolus –non pas grâce à Marie-Drucker-toujours-pompommée-comme-d’habitude-quelle-chevelure-noire !-la-Delahousse-de-France-2-tiens-elle-a-un-peu-de-ventre- mais grâce aux juges d’instruction et flics de province-tiens-lui-aussi-il-a-du-bide- qui travaillent pour résoudre des faits divers. Punaise, ils sont balaises les enquêteurs. Cela vous fout les jetons. Ils dénouent de ces affaires. A côté Colombo, c’est un rigolo. Tiens ils pourraient mettre Marie Drucker avec l’imper de Colombo ! Non c’est bon arrête ! Tu pars en vrille là…

En écoutant Marie-qu-elle-est-belle, mon super regard d’enquêteur s’attarde en mangeant sur un chronomètre en haut à droite de l’écran. C’est quoi ce machin ? Tiens, ils mettent le chrono pour annoncer la fin de l’émission ? Ils sont malades chez France 2, 5h45 ! Non pas possible. Marie Drucker est jolie mais il faut pas déconner, je vais pas la regarder 5h45. En plus j’ai fini de manger.

Puis Pub et là jingle à l’ancienne pour annoncer The Artist, la nouvelle émission de France 2. J’avais vu la veille dans la grille des programmes de ma super télé le nouveau dilemme cornélien de la rentrée qui allait s’imposer à tous les téléspectateurs qui n’ont rien à faire ce samedi soir : regarder The Voice qui reprend avec les anciens ou la nouvelle émission de France 2 ? Voilà une question existentielle ! Je partais pour un a priori positif : France 2. Enfin du nouveau et ras-le-bol de gaver TF1 ! Vive le service public ! Et là Nagui arrive. Le chrono laisse la place à « en direct » à droite de l’écran. Nagui s’avance près de la caméra et lance qu’on est maintenant à quelques heures de The Artist. Ok ! Pas con ! Je comprends ! Le chrono c’était pour lui ! Sacré Naguiiiiii ! Genre, on est impatient de te retrouver !

C’est le 11 septembre, une date hyper glauque, on allume des bougies pour les milliers de morts du World Trade Center sur toutes les chaînes depuis deux jours et Nagui, tranquillou avec une veste à paillettes, il te balance un chrono-jour-de-l’an ! Hier, en plus de l’émission sur les Tours qui s’effondrent avec de la musique dramatique genre film américain, j’ai vu une émission sur le 13 novembre et les événements à pleurer du Bataclan suite au procès qui s’ouvre. J’ai versé ma larme. Comment faire autrement ? Et aujourd’hui, Nagui nous projette dans un moment festif avec chrono-jour-de-l’an grâce à The Artist ! Dingue, ce soir on va changer d’année ! Enfin le nouveau monde ! 12 septembre 2022 … Sacré Naguiiii !

Nagui continue ; il s’approche de la caméra et annonce qu’il y aura des musiciens. Il les montre et balance :

– Les musiciens sont sceptiques, c’est pour ça qu’on les a mis dans la fosse !

Je me dis, j’ai mal entendu là ? J’ai mal entendu là ! Répète pour voir ! Qu’est-ce qu’il a dit ? Y a un replay ? Plan large. Un musicien le regarde dépité en hochant la tête. Ben oui mon gars, il vient de dire en une phrase que tu n’es pas loin de la m… Donc, j’ai bien entendu ! J’ai bien entendu ! Punaise ! J’ai bien entendu ! Le mec, il a en face The Voice sur TF1, que tout le monde attend, ils vont faire un audimat de dingue, et il balance la vanne intergalactique la plus pourrie du monde face aux zicos qui ne disent rien et ne peuvent pas riposter ! Le chrono, le direct, la vanne, ça c’est de la com !! Mais comment je n’y ai pas pensé plus tôt !!! A la prochaine réunion que j’organise au boulot, j’installe un chrono géant dans le bureau de mes collègues, 5h avant je balance une vanne pourrie qui les compare à de la m….e et là…. Je suis sûr qu’ils vont venir hyper motivés à ma réunion !!! Nagui, t’es une star ! Tu veux pas enlever ta veste noire à paillettes ? Franchement, soit c’est un clin d’œil mal placé au Trade Center et tu restes tout en noir ou alors, tu colles d’ici ce soir toutes les paillettes qui manquent et tu nous la jour Meneuse de revue et là, on va vraiment se marrer ! Mais qu’est-ce qui lui a pris ? Franchement ! Fosse septique ? Les musiciens ? Mais comment ? Mais je te lui balancerai ma guitare à travers la tronche en direct si j’étais à leur place !

La pub de Nagui s’arrête. Le Cold Case de Marie Drucker reprend. J’éteins là télé et je dis à ce soir Nagui. Fosse septique… Non mais t’es un malade, toi !

Le soir.

20h. Comme prévu France 2 fait son JT sur les commémorations des 20 ans du 11 septembre. A peu près comme tout le monde entier qui rend hommage à ce drame historique. Pas Nagui. Nagui, et France 2 sont malins. Pour devancer TF1, ils débutent l’émission à 20h40 pétantes ! Et là, je comprends, Nagui joue la carte du service public mais sans dire un mot sur le 11 septembre. Bon… Le service public, cela aurait pu aussi être aussi un clin d’œil… Non… Sûrement le stress. Il annonce qu’un Prime time, cela doit commencer plus tôt – c’est vrai -, que les sms pour participer aux votes du public du Prime ne sont pas surtaxés ! Pas comme sur TF1, tu piges le message ? Ça c’est du service public ! Merci France 2 ! Et en plus c’est du direct et il n’y a pas de pub ! Que demande le peuple ?

Ben oui mais du coup, comme il y a moins de sous, il n’y a pas 5 membres de jury comme sur TF1 mais 3. Je zappe je vérifie. Sur TF1 c’est Pagny, Zazie, Mika, Jenifer, Patrick Fiori … Du lourd… Mais… toujours les mêmes. Houlà les coups de vieux !! Ou punaise… C’est pas The Voice All stars c’est The Voice Old Stars ! Même truc que pendant les dernières années. Pas d’innovation, rien. Pire, on rappelle les anciens comme sur Koh-Lanta. Comment faire du neuf avec du vieux. Je zappe. Vive France 2 ! Ils sont 3. Et sur les 3, la seule tête d’affiche c’est… Clara Luciani. Tu serais pas la sœur de Marie Drucker ? Les cheveux noirs tout ça… Les deux autres, c’est qui ? Emmanuel Viro ? Elodie Mermoz ?… C’est qui ? Des chanteurs québécois ? C’est quoi ce blouson en daim ? C’est un Quentin Dupieux ? Hein ? Des directeurs artistiques ? Ah ok. Mais qu’est-ce qu’ils font là ? Ils sont en coulisse normalement, non ? Pour le grand public, c’est qui ? C’est un peu comme si aucun artiste n’avait accepté de monter sur le plateau en direct pour défendre le projet The Artist et que du coup Nagui avait demandé à ses potes. Mais du coup le public, c’est tous des potes de Nagui ? Gros doute…

Je reste sur France 2. La prod est moins importante malgré un plateau immense qui ressemble à Taratata– mais pourquoi si grand pour rien y mettre ou si peu ? – mais ça tient encore en ce début de soirée. Les 22 artistes sélectionnés doivent chanter une reprise d’un artiste français. Le concept tient même si je comprends pas le message. Ils sont auteurs compositeurs mais ils chantent des chansons connues d’autres… Y a comme un truc. Ils n’ont pas tous une Voice, mais ils ont un projet sincère qui leur ressemble, ils choisissent des arrangements et une scénographie qui leur ressemble. Tous auraient déjà une expérience professionnelle, auraient fait des premières parties. Ah ! Chouette alors ! Bon. On réentend des chansons françaises plutôt bien arrangées même si le charisme manque un peu.

Les chanteurs défilent. « J’ai fait la première partie de Daniel Guichard ». De qui ? Daniel Guichard ? Alors Daniel Guichard, tu penses bien que pour les jeunes d’aujourd’hui, ça parle autant que Mireille Mathieu. Pour les faire fuir sur TF1 eh bien y a pas mieux. Mais je reste toujours, par curiosité. Voir comment cela évolue. Je zappe vite fait sur The Voice – Luc Arborgast est sur The Voice… Ah non pas lui… Je reviens sur France 2 y a pas moyen… Le chanteur avec les grelots aux pieds, faut arrêter là… C’est visuel certes, mais je ne suis pas prêt à tout quand même. En plus il fait déjà une carrière, je vais pas en plus lui filer mes parts d’audimat. Vive France 2 et le service public ! Tu sens la fibre républicaine ?

Les chanteurs défilent… puis cela commence à devenir long… Très long… Ma fibre militante service public prend le relais mais c’est dur. Je persiste. Je veux comprendre. Mais pourquoi ont-ils choisi de faire défiler les chanteurs les uns après les autres sur le modèle Champs Elysées des années 80 ? Pourquoi 22 ? Pourquoi pas 44 pendant qu’on y est ! La soirée dure. C’est un peu l’Eurovision en France. Aucun rebondissement. Aucune tension tous sont sélectionnés à part 3 chanteurs qui devront repasser le même soir pour chanter leur chanson. Ils repassent ce soir ? Encore plus long… Pas d’humour. Pas d’enjeu. A la longueur s’ajoute la longueur… Visiblement, mal préparée l’émission s’éternise. Nagui s’excuse auprès de Ruquier et Léa Salamé de ne pas rendre l’antenne. Nagui a oublié les contraintes du direct ? Et on comprend pourquoi cela a commencé à 20h40. Sinon cela finissait à 00h30 ! Du coup on passait vraiment la nouvelle année avec Nagui ! Mais non ! J’y suis, il veut faire basculer Ruquier et Léa Salamé sur Télématin ! Ah non, j’ai compris, Zemmour a été annoncé chez Ruquier. C’est politique ! Il veut faire tomber Zemmour dans l’oubli. Trop fort ce Nagui ! Zemmour en mode Télématin au petit déjeuner avec les croissants…

A 171 minutes d’émission, il annonce qu’il reste encore 3 artistes ! Là on va franchement vers les 200 minutes. Allez Nagui ! Là, je sens que je passe en mode endurance comme la course du matin. Moi je vais me chercher la couette, l’oreiller, et j’appelle des potes, je crois qu’on va finir en nuit blanche avec des bières. Tiens Clara Luciani chante ! Ouf ! Une auteure compositeure interprète qui chante ses chansons et réalise le concept attendu ! Les musiciens sont sur scène. Je reçois un sms d’une copine. T’as vu le bassiste frisé au fond ? La classe non ? Ben ouais, c’est pas de la fosse septique ça ! Pourquoi ils ont mis les zicos dans la fosse… ? ?

Nagui fait un clin doeil à Womensafe et à la marraine Florence Foresti. Bon ça c’est classe. C’est sûr c’est pas sur TF1 qu’on va avoir un clin d’œil à de l’associatif. Nagui envoie des basques : tiens ils m’éclatent eux ! Trop drôles les barbus. De grands enfants, un mélange de Moustaki Simon and Garfunkel, les Frères Jacques et d’autres chanteurs morts. Voilà ! ça se prend pas au sérieux et ça fait du bien !

L’émission passe… et on a ramé avec Nagui sur France 2. On a bien compris le concept qui aurait pu être extra et faire passer The Voice pour des Has been :

– on peut vraiment participer en votant parce que c’est gratuit, sans se ruiner ;

-Y a pas de pub, du coup on pourrait gagner du temps…

– du direct, c’est la classe !

-c’est de la chanson française, pas de gros tubes américains ou alors traduits en français, mais alors pourquoi The Artist, pourquoi ne pas assumer Les Artistes ou L’Artiste ?

– les artistes sont jeunes et sincères : on a envie de les soutenir,

– la simplicité et le naturel sont mis en avant.

Alors peut-être que pour la prochaine, Nagui, s’il te plait :

– tu mets plus de zicos sur scène ou des danseurs, pour combler l’espace,

– tu présentes avec quelqu’un d’autre ? Mc Fly et Carlito ? Là, ça fait vraiment présentation à la papa, et un peu suffisant, non ? Les stars c’est eux non ? L’Artist, me dis pas que c’est toi…?

– tu fais participer davantage de chanteurs connus sur scène plutôt que de faire jouer des reprises ;

– t’enlèves facile 30 minutes ;

– tu me changes cette veste et ces pompes rouges à paillettes !

– ET surtout tu y crois ! Parce qu’en balançant des vannes pourries dès l’après-midi, en s’excusant des retards, en disant dès la première minute que tu as le cœur qui bat, en croyant que tu peux tout porter tout seul avec un coup de pouce de Clara, eh bien en 2021, ça suffit plus…

Je vais finir ma nuit au lit. Je vais bien dormir. Nagui, c’est moins sûr… Dommage.

Résultats de l’audience du soir :

TF1 The Voice Old Stars : 4,62 millions de téléspectateurs

France 3 avec le Téléfilm Amours à mort : 3,05 millions

M6 avec Dr Harrow : 1,67 millions

France 2 The Artist : 1,32 millions de curieux qui croient encore au service public…



https://www.women-safe.org/