Soul jazz rebels

La rentrée vous déprime. Le blues du quotidien… allez un peu de révolte, très lisse et agréable, ave ce quatuor magique qui entend bien vous faire groover!



A la manière d’un groupe de jazz bien entendu. On entendra donc un gros orgue hammond qui vous fera remuer le popotin et vous donnera la nostalgie d’une époque révolue.



On sera surpris par la guitare qui s’éloigne tout de même des sentiers battus et lorgne sur le blues. La batteur aiguille les autres instruments et les cuivres sont assurément spectaculaires.



Ce quatuor français fait la révolution douce. C’est orchestré avec une virtuosité qui vous permet de vous évader en quelques notes. C’est calibré pour faire vibrer les aficionados de la radio FIP. Vous allez apprécier le style au coeur d’un embouteillage.



Hé oui c’est la rentrée des classes et ce n’est pas une bonne nouvelle forcément pour tout le monde. Ces rebelles du jazz vous aideront à transformer un peu vos mornes habitudes et oublier les soucis… Allez courage!





Black stamp story – 2019