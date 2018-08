Bon on voyage. On prend la route. On découvre de nouveaux espaces. Empruntez la sortie 21 et rencontrez un sympathique cowboy à la française, Sammy Decoster!

Ce musicien là est en passe de devenir un mythe. Il y a des années, tout le monde louait son talent lors de la sortie de son premier essai boisé et vintage, Tucumcari. Entre temps, il s’est éparpillé dans des projets forts et atypiques (comme Verone, Fredda ou bien entendu les géniaux Facteurs Chevaux). Il a joué à disparaitre!

On se demandait si le garçon voulait vraiment avoir à faire avec la reconnaissance, ou pire le succès. Dix ans après son remarquable et remarqué premier opus, il revient donc avec son blues rétro et étrange, tout en version française. Ce pourrait être une version vinyle de l’émission culte de FR3, La dernière Séance. Il aime les vieux films, les westerns et tous les mythes qui se glissent dans le genre. Il en parle en chansons!

Il a conservé donc cette aspect années 50, ce vieux son vintage et les reverbs comme meilleures amies à des refrains simples et savoureux. Il adapte les paroles en français. Il réadapte le mythe à son esprit franchouillard. Le gars du Nord a des rêves de grands espaces mais connait pas bien ses limites.

Et compte sur son coeur. Sur la pochette, il pose avec sa famille. Dans sa guitare, il y a tous les héros du rock’n’roll qu’il adore. Dans ses chansons, il y a une candeur tout en gravité. Au fin fond de sa campagne, Sammy Decoster se fait son film, son western.

On espère ne pas attendre dix ans pour entendre de nouveau son amour pour le vieux et le vintage. En tout cas, il nous invite au voyage et à la curiosité avec une belle originalité que l’on est heureux de redécouvrir à nouveau.

La grange au belles – 2018