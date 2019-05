Nous sommes un peuple de batisseurs. L’humanité adore construire des barrières, des frontières et bien entendu des murs. Voici le disque qui donne l’envie de tout casser, pour le meilleur… et le meilleur!!

Car Nola is Calling défonce tout sur son passage. Les préjugés. Les limites. Les doutes. Oui, nous baignons tous dans nos propres traditions musicales. Nous sommes tous différents. Et la vie serait une erreur si nous ne pouvions pas regarder ce qu’il se passe chez le voisin… meme lointain!

Sewing Machine Effects démontre tous les bienfaits de la multiculture et du dialogue. C’est mieux qu’un grand discours. C’est le disque le plus actuel. C’est de la bombe.

L’humanisme s’exprime en toute simplicité entre le folklore musical, le son roots et l’electro qui fait du lien. Ces idées se défient pour mieux se plaire. Ce disque est donc l’expression entre des artistes français, américains et africains.

Ici le hip hop va pénétrer ses racines noires et ses sources au fin fond de la Louisiane. Cela donne un disque diablement dansant, tout le temps passionnant qui fait fondre les distances entre les continents.

Tous les rythmes se conjuguent en même temps sur plusieurs territoires. C’est beau et touchant. C’est le disque qui nous rabiboche avec les idiots et les crétins. C’est une oeuvre pleine d’espérance et de tendresse. C’est surement le disque à écouter en ce moment!

Jarring effects – 2019