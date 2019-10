Le Cri de la pomme de terre du Connecticut, Patrick Robine, Jean-Michel Ribes, Rond-Point

On croirait rencontrer l’aviateur de Saint-Exupéry ! Comme un oncle adoré que tout le monde écoute au repas car il fait rire et voyager !



Ses mots sont emprunts d’insouciance et de rêverie. Il songe à ses amis, aux arbres, à ses rencontres ; toujours avec humour. Humour complètement absurde d’ailleurs qui nous emmènera dans des histoires toujours plus farfelues les unes que les autres. L’acteur (et auteur) nous transmet sa joie enfantine de vivre et son âme aussi pure que l’âme de Don Quichotte. On retiendra l’innocence du spectacle et la performance des imitations sonores et visuelles.

Jusqu’au 27 octobre 2019

Théâtre du Rond Point