Kim Braquochiant

Ahhhhhhh non mais là bah là d’accord, déjà qu’avec les menaces des adorateurs des promesses de mille vierges une fois s’être fait exploser le buffet à côté d’un Stade de France, on perdait du touriste depuis des mois ; qui plus est quand Trump va être élu il va demander à tous les américains de ne plus se rendre à la eiffel tower trop oulala Parissssss trop oulalala car, finalement, on est un peu tous des terroristes moitié pédé en puissance avec nos idées de gauche, nos vélibs et nos bagnoles hybrides ; v’la’tipas que des méchants gôrs moitié pas baisants (oui je viens de passer mon we en normandie, j’ai appris la langue en deux verres de calva à peine) se sont attaqués à l’icône de la téléréalité US, à la meuf avec le booty ass shake shake shake your booty ass le plus connu de la planète, à savoir Kim Kardashian euhhhh kardichian euuhhhhh karmachiant, ohhhh et puis mer*** Mme Kanye West en personne, qui lui-même était en concert à NYC, c’est dire s’il Kanye pas trop mal l’East aussi !

Rappel des faits : Kim Kardatruc est devenu célèbre avec sa famille, mais elle un peu plus que les autres, en étalant sa vie sur MTV il y a pas loin d’une dizaine d’années, façon on ne sait pas d’où ils sortent mais comme ils sont en mode luxe, avec bouche bottoxisée cerveaux creux cul refait et villa façon Hollywood, pas le chewing-gum, le quartier, forcément je suis américain, ça envoie du bling bling, ça m’intéresse, moi qui ne voit rien d’autre que mon petit nombril au fin fond de mon Kentucky. Pendant des annnnééééeeeeesss, les caméras de MTV les ont suivis partout, douche resto vacances 4×4 hôpital, la transformation d’homme en femme de son beau-père ou père ou oncle je sais plus on s’en fout, la Kim Abrakakadabracian a tapé dans l’œil de Kayne West, il en a fait sa meuf, ils ont eu des mômes, qui dorment dans des lits bébé en or massif et qui assistent les fesses poudrés de coke dans leur transat Dolce&Gabanna aux fiestas de leurs parents à 1 million de $ la saucisse cocktail.

Bien sûr, Kim affole Twitter et Nanagram, postent ses moindres faits et gestes, et des blaireaux du monde entier aiment à s’enthousiasmer à chaque mise en ligne d’une photo d’elle dans son nouveau maillot de bain avec un poulpe sur la tête, de ses lèvres charnues qui utilisent un nouveau lipstick de l’Oreal Paris, dès qu’elle fout une vidéo entrain de se faire couler un café dans une machine Nespresso en argent chromé à 45000$ la capsule…et n’hésitent pas, dans une folle passion pour la lobotomisation primaire, à acheter le même maillot mais en moins cher, la même machine, mais en moins chère, le même lipstisk, mais en moins rouge. Ca peut paraitre, vu comme ça, aux confins du complètement con, mais après la lecture, oui faut le faire, faut se forcer un peu même si oui ça fait mal faut le faire, d’une centaine de commentaires sur nanagram sous une de ses photos, vous comprendrez beaucoup mieux le fait que toute une génération est à deux doigts de faire mentir Darwin sur sa théorie de l’évolution.

Du coup, comme elle fait partie de la catégorie des « stars 3.0 » en mode on sait pas ce qu’elle a fait dans sa vie mais son métier c’est « célébrité » « ah bon mais elle a fait quoi » « bah je sais pas » « ah… » « Bah oui mais elle est célèbre », on l’invite partout, et partout

elle est reine de pas grand-chose, mais on l’invite quand même, on sait toujours pas ce qu’elle a fait dans la vie à part être célèbre, mais pour elle ça sera gratuit, voire mieux, on lui offre des trucs…bah oui, plus t’es con, moins t’as fait de trucs pour la Société, pour le monde, et même pour ton village, bah désormais plus t’as des chances d’avoir des trucs gratuits, moins tu donnes plus on te donne, c’est comme ça ma poule.

A partir de ce moment là de la chronique, entendons-nous nous bien, par écran interposé, je ne cautionne absolument pas le fait, que des mecs mode Braquo 4 façon Anglade et sa bande (excellente dernière saison de ladite série d’ailleurs), s’attaquent à Kim Rantanplan, cagoulés et armés jusqu’aux testiboules, la séquestre dans sa salle de bain de seulement 200m², la pauvre elle a frôlé la claustrophobie, la ligote comme un rôtie de veau du dimanche à mamie, et s’empare…de 10 millions de $ de bijoux et 500 000$de portables (à ce prix a priori y’a une version de l’iphone 7 peu connue qui a des applis pour conduire un Jet Privé, détecter des sous-marins nucléaires, faire le ménage sur 8 étages…) ; évidemment ça ne se fait pas, c’est traumatisant…et surtout surtout, bah ça fout dans la merde les joailliers de la Place Vendôme, qui voyaient déjà plus un chinetoc depuis le début de l’année, et dont le panier moyen sorti de boutique avait chuté de 50% même pour les qataris !!!

Bah oui quoi, déjà quand lors d’un cambriolage, tu te fais piquer tes bijoux, tes montres, les consoles de jeux de tes mômes, des trucs de famille, la gourmette de ton frère disparu, alors que parfois t’as mis des mois à les offrir à ta femme pour son anniversaire, à tes enfants pour qu’ils gardent un méga souvenir de leur 10ème année, et que la gourmette de ton frère c’est le seul truc qui te reste de lui, et que les flics s’en foutent grave, et que l’assurance te rembourse 20% de la « valeur » de tes trucs car ils arrivent à trouver de la vétusté sur une montre de 2010, bah t’as grave les boules mais tout le monde s’en cogne ; mais là, oui là, la pauvre Kim Braquochiant, faut se mettre à sa place, elle a déjà à peine les moyens de s’offrir une île des Bahamas, alors elle se fait prêter des bijoux à 10 millions de $ alors qu’elle a une foutue pression pour la semaine car son rôle va quand même consister, ça faut pas mésestimer la tâche, à s’assoir proche tribune d’un défilé DIOR à regarder des mannequins anorexiques passer et faire clap clap avec ses mains manucurées à 100 000$ les 5 ongles pour que des caméras zooment sur elle et que l’on remarque sur People TV qu’elle portait un bracelet 28 carats de la marque « trucmuch&thekoople joailleries »…tu peux comprendre que la fille elle s’en remettra super difficilement et que l’androgyne sur-stylé qui fait office de responsable des relations publiques chez « trucmuch&thekoople joailleries » il vient de perdre les eaux et qu’ils saignent gentiment du colon.

Voilà, en attendant, Kanye a arrêté son concert, Kim s’est faite enlever les ficelles à rôtie et est repartie à nollywood de le los à geles, les braquos courent toujours, Twitter est en feu, et moi, bah moi, j’idolâtre Darwin malgré tout.

J’vous embrasse.