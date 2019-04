De l’electro swing… du savoir faire à la française!

De Caravan Palace à C2C, l’influence du vieux jazz, des sons datés et des guitares libres a tout de même une place de choix dans l’electro, fer de lance de la création made in France.

Dernier exemple en date: Jive Me. La petite fille de Pierre Henry, spécialiste vénérable de l’expérimentation musicale, pousse donc la chansonnette avec un trio d’artistes qui aiment les beats et les guinguettes! La liberté musicale, c’est une tradition familiale visiblement!

Il y a donc une voix soul, qui rappelle un peu l’espièglerie de la Belge Selah Sue. Et du joli groove tout autour d’elle. On se sent chez soi en écoutant ce premier effort. On a peut être l’impression d’avoir déjà visité l’endroit mais on est à l’aise.

On a rapidement l’envie de danser et de chanter. On profite de rythmes trépidants. La guitare apaise les bidouilles et les boucles qui apportent un décor moderne à un jazz aux origines manouches.

On entend surtout la belle voix chaude et capricieuse de Tara. Le groupe fait lui aussi ce lien entre l’ancien et le récent! Leur musique est modeste mais s’écoute avec un plaisir certain. Une bande son idéal pour accompagner la renaissance de la nature, ce doux printemps que l’on attend tous!

L’autre distribution – 2019