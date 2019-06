Si vous cherchez du dépaysement encore, voici le disque idéal pour soigner vos idéaux et vos r^ves cet été. Le rock turc ou une nouvelle façon de s’évader.

Bon on a fait un tour du coté de l’Australie, on va revenir chez nous mais d’abord on fait un petit arrêt en Turquie. C’est là bas que vous pourrez vous offrir un beau moment de liberté et d’évasion.

En voulant faire revivre le rock des années 70, le septet d’Altin Gun (l’age d’or en tur) fait dans psychédélisme total. Il mélange avec une habileté incroyable les traditions et la modernité. On entend bien les vieux rêves de 68 dans leur musique souvent planante mais on devine une énergie bien actuelle, qui renvoie aux espoirs de la jeunesse turque.

En tout cas les utopies d’hier (très belle pochette vintage) rejoigne le monde d’aujourd’hui sans aucun problème avec ce groupe heureux d’être perdu dans le temps. Car les doux rêveurs peuvent facilement vous entrainer sur une piste de danse avec des refrains accrocheurs et des vieux synthés décidement à la mode.

Distribué par le très américain Dave Matthews, ce disque pourrait vous convaincre de danser tout l’été. En tout cas, cela ressemble très fort à la bande son idéal pour la saison chaude!

ATO Records – 2019