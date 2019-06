Aller retour

Un trio qui fait de la musique comme de la brocante… pourquoi pas?

Ce sont encore des bidouilleurs qui vont nous faire danser l’été. Comme beaucoup de leurs camarades,Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica ont de jolis petits ordinateurs puissants pour stocker des tonnes de musiques trouvés dans la discothèque de leurs papas ou des grands parents.

Bon Entendeur remixe à tour de bras. Il va chercher très loin ses inspirations. C’est leur marque de fabrique. Il bricole autour de vieilles chansons ou de superbes textes de PPDA ou Beigbeder! Bah oui, pourquoi pas après tout…

Ils font du neuf avec du vieux. Ils font le buzz avec un art certain du kitsch. Mais il est vrai que leur musique a une classe folle, donne la fièvre et envoie de belles vibrations. Avec eux, on est sur que l’été arrive et que le plaisir sera de la partie.

Le trio dépoussière pour que la musique d’antan retrouve un éclat moderne et inédit. Ca fait un peu racoleur. On peut toujours se poser des questions sur l’esprit créatif et la véritable valeur ajoutée des trois mixeurs propres sur eux.

Ils sont à la pointe de la tendance. On a en face de nous une démonstration de “cool” qui sera absolument la bande son de l’été. Bon Entendeur pratique l’équilibre avec un sens précis de la mélomanie.

Ils sont agacants tellement ils sont irrésistibles! So 2019!

Columbia – 2019