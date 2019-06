X Men: Dark Phoenix

HALALA QU’EST-CE QUE JE NE FERAIS PAS POUR JESSICA CHASTAIN (MAIS EN BLONDE C’EST PAS PAREIL) ! ON VA PAS SE LE CACHER: LES X-MEN C’EST QUAND MÊME DE PIRE EN PIRE.

DANS LA SAGA NOUVELLE GÉNÉRATION, Y’A « LE COMMENCEMENT » (LE SEUL PAS RÉALISÉ PAR BRYAN SINGER JE DIS ÇA ….) ET PUIS APRÈS (« DAYS OF FUTURE PAST » ET « APOCALYPSE » QUI PORTAIT BIEN SON NOM). C’EST DU GRAND N’IMPORTE QUOI QUAND MÊME ET A TOUS LES NIVEAUX, Y’A RIEN A GARDER.

MAIS BON COMME IL PARAIT QUE C’EST LE DERNIER DE LA BOUCLE (IL PARAIT MAIS COMME ILS SONT CLAIREMENT CAPABLES D’EN PONDRE UN EN UN RIEN DE TEMPS MAINTENANT QU’ILS SONT RACHETÉS PAR DISNEY ET QUI ADORE TOUT REFRANCHISER). AUTANT TOUT VOIR COMME ÇA ON PEUT CRITIQUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE.

C’EST TOUJOURS CONSTRUIT DE LA MÊME FAÇON. COMME LES MARVEL OU AUTRES ME DIREZ VOUS. MAIS 7 FILMS X MEN SANS COMPTER LES SPIN OFF SUR WOLVERINE ONT FINI PAR ME LASSER. IL N’Y A PLUS D’ENJEU, PLUS D’ENGOUEMENT. ON LE REGARDE PARCE QU’IL FAUT ALLER JUSQU’AU BOUT MAIS POUR MA PART LE PLAISIR N’EST PLUS.

J’AI L’IMPRESSION DE VOIR LE MEME FILM ENCORE ET ENCORE ET JE ME FAIS BIEN CHIER ! LE PLUS GROS PROBLÈME C’EST SCÉNARISTIQUEMENT PARLANT. C’EST SIMPLE Y’EN A PAS: AUSSI BATEAU TU MEURS, MÊME POUR DU SUPER HÉROS ! OUI, NON, POUR OU CONTRE, LE BIEN ET LE MAL, BLA-BLA-BLA, ÇA TOURNE EN ROND POUR PAS GRAND CHOSE. XAVIER ME SAOULE DE PLUS EN PLUS AVEC SES BONNES PAROLES …

ALORS LA BONNE NOUVELLE C’EST QUE C’EST PEUT-ÊTRE LE MOINS PIRE DES 2 DERNIERS. ON EST PAS AU MEILLEUR DU «COMMENCEMENT » MAIS ÇA SE REGARDE. LES EFFETS SPÉCIAUX SONT PAS DECONNANTS: LA SCÈNE D’INTRO EST TRÈS AGRÉABLE MAIS ÇA ILS SAVENT Y FAIRE!

CE N’EST QU’APRÈS QUE ÇA SE GÂTE DANS LE 3EME ACTE, ÇA PART EN CACAHUÈTE AVEC LA SCÈNE DU TRAIN. PAR PITIÉ NE JAMAIS FAIRE DE SPIN OFF SUR CYCLOPE OU TORNADE, CETTE SÉQUENCE EST TELLEMENT MOCHE AVEC CES DEUX PERSONNAGES QUE L’ON SE CROIRAIT CHEZ DC (VANNE DE GEEK). MAIS EN DEHORS DE CE PETIT ACCRO, JE SUIS PLUTÔT SURPRISE DANS LE BON SENS DES EFFETS SPÉCIAUX.

MERCI À QUICKSILVER QUI AMÈNE UNE BONNE DOSE DE CRÉATIVITÉ ET DIABLO AUSSI. PAR CONTRE, DÉSOLÉE MAIS SENSA STARK N’A PAS LA CARRURE D’UNE JEAN GREY (TOUT COMME DAENERYS N’AVAIT PAS CELLE DE SARAH CONNOR). LE FILM AURAIT DU S’ARRÊTER À L’HISTOIRE DE JEAN ET DU PHŒNIX ET ÇA AURAIT ÉTÉ LARGEMENT SUFFISANT MAIS NON IL Y A L’AJOUT DES EXTRATERRESTRES, DE LA MÉCHANTE,(STORY LINE QUI SORT DE NULLE PART) ET DES VARICES LOL (LORD VARICE ? BON OK JE SORS) C’EST BIEN DOMMAGE !

2H C’EST LONG A MEUBLER MAIS ON PEUT S’ATTENDRE VU LE BUDGET À UN PEU PLUS QU’UNE FEUILLE DE PQ ! BON PAR CONTRE Y A UN GROS PROBLÈME DANS LA CHRONOLOGIE NON ? SANS SPOILER Y A QUAND MÊME UN TRUC QUI CLOCHE GRAVE. ET IL ME SEMBLAIT QU’À LA FIN DE APOCALYPSE JEAN AVAIT DÉJÀ SES SUPER POUVOIRS. OU ALORS ÇA VEUT DIRE QU’ILS FONT ENCORE PLUS FORT ET RETOURNE DANS LE PASSÉ À CHAQUE FILM?

DÉJÀ QUE C’EST COMPLIQUÉ MAIS ALORS LÀ: IL FAUT ARRÊTER. BREF C’ÉTAIT PAS L’EXTASE MAIS C’ÉTAIT BIEN MIEUX QUE CE QUE J’AVAIS PRÉVU. FORCÉMENT Y AVAIT MATIÈRE À FAIRE BIEN MIEUX ET LA BONNE MORALE CULCUL, ON S’EN SERAIT BIEN PASSÉ. EN ATTENDANT MOI J’ATTENDS « LES NOUVEAUX MUTANTS » SI ÇA SORT UN JOUR. AU MOINS ON CHANGERA UN PEU DE DISQUE.

Avec Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy et Michael Fassbender – 20th century fox – 5 juin 2019 – 1h50