Venu du grand Ouest français, The Hits connait ses classiques anglais et les digère avec un enthousiasme non calculé et mélodique. Une découverte bien de chez nous!

D’abord il faut montrer ce que l’on sait faire. The Hits démarrent par une petite démonstration de rock’n’roll. Le projet est pourtant simple: basse guitare batterie voix. Franchement de nos jours c’est devenu désopilant. La familiarité a des vertus que l’on ne soupconne pas. The Hits a des références mais ils en font rapidement une force.

Parce qu’ils viennent de Cherbourg, les petits gars de The Nuts ont bien les coui##es d’assumer les influences anglo saxonnes et il ne peut pas autrement lorsque l’on vit dans une ville comme Cherbourg! On pense à Artic Monkeys et des choses encore plus vieilles mais dignes et formidables. Ils recyclent le rock’n’roll de papa pour lui rendre son énergie primitive!

Les franchouillards n’ont pas la culture locale mais digèrent parfaitement ce rock qui défouraille et vous arrache au quotidien. C’est du son prolétaire, populaire dans le bon sens du terme. Ca saigne. Ca transpire. Ca coule à grosses gouttes. Chaque chanson est un effort sportif, souvent du meilleur effet.

On les voit bien rouler dans les bars à la manière des Pogues commme prendre d’assaut une grande scène comme les BB Brunes, avec un peu plus de bouteilles et moins de parisianisme. Ce qui est sympa avec eux, c’est qu’ils donnent l’impression de tout sacrifier pour quelques riffs saccageurs et des refrains entrainants.

Ils épeluchent la formule éculée du rock’n’roll mais réussissent à lui rendre une vigueur assez inattendue. On est ravi de voir que cela fonctionne toujours. C’est vraiment une formule magique et The Hits sont des apprentis dignes de confiance! Petite découverte pour bronzer avec intelligence cet été!

The hits & raccoon moon – 2017