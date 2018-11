Volontaire

La comédienne Hélène Fillières continuer de sonder les ames et les compromis plus ou moins pervers avec un portrait étrange d’une jeune officier de l’armée. Engagez vous qu’ils disaient!

Hé bien, la petite Laure est toute fière de se lancer dans une carrière militaire. Fille d’intellectuels, ils s’étranglent de la voir partir sous le drapeau. Son regard bleu en dit long sur la détermination de l’ancienne étudiante brillante.

Pourtant elle va voir ses doutes se personnaliser en la personne de son supérieur direct, le commandant Rivière. Respecteux et rigide, l’homme en impose sur la base et surtout il entretient un lien étrange avec la toute récente officier.

Ambigu, leur rapport semble dépasser les ordres et les devoirs. Petit à petit, tout s’embrouille dans l’esprit de Laure. Comme dans son précédent film, Une histoire d’amour, Hélène Fillières observe ce basculement vers le bizarre, le désir ou la soumission…

La jeune femme, parfaitement jouée par l’impétueuse Diane Rouxel va donc avoir des sentiments plus ou moins inconnus au contact de son commandant, raide et froid. Un rôle qui va bien à Lambert Wilson. D’ailleurs c’est la grande force d’Hélène Fillières: un beau casting, intelligent et en phase avec son sujet.

Car autour de l’armée, qu’elle ne juge jamais (et c’est la bonne idée du film), la réalisatrice réussit un beau portrait de femme qui finalement s’émancipe de manière étrange mais réussit sa mue.

Ce n’est pas un film de propagande. Ce n’est pas une histoire d’amour. C’est un film au style assez atypique que certains jugeront tiède. Le regard n’est pas féminin: il est contemporain et c’est ce qui fait du film, une oeuvre juste, belle et sérieuse.

Avec Diane Rouxel, Lambert Wilson, Alex Descas et Corentin Fila – 2018