Bon vous allez voir, il y en a ici qui vont se réjouir de la bonne forme du cinéma sud coréen… comme partout y a aussi du nanar couteux et ridicule!

Et donc voici Illang, la version live du dessin animé japonais, Jin Roh, la Brigade des Loups! Pour le coup, en Corée du sud, ils ont mis le paquet avec les stars du moment et un réalisateur qui a su sortir des frontières.

Jee Won Kim n’est pas un faiseur sans âme. Il a réalisé le survitaminé Bittersweet Life. Il s’est fait son western spaghetti avec Le bon, la brute et le cinglé. Il a fait presque vomir le public avec l’effrayant J’ai rencontré le diable. Il a donc mis en scène le grand et vieillissant Arnold Schwarzenegger dans Le régressif mais amusant Le dernier Rempart.

Le gars, ce n’est pas une buse et on sent qu’on lui a fait confiance pour mettre en images, le formidable anime scénarisé par Mamoru Oshii. Il a les moyens et les idées pour réussir son coup. Mais manque de bol, son film est l’un des plus longs calvaires envoyés d’Asie!

Les comédiens sont à la ramasse. L’image est sombre. L’action est vu et revu. Le scénario se fait avaler par la tentative de réinventer l’histoire. A l’origine, cela se passait dans les années 50; désormais on est dans un futur proche. On ne comprend pas trop le choix. Mais surtout, cela bavarde pendant des scènes et des scènes. La durée du film est totalement inutile. En fait tout sonne faux à l’image des fameux costumes de la fameuse brigade des loups, qui plonge dans un énorme complot politique et militaire.

Le film ressemble à un gros compromis entre metteur en scène et producteurs. Il n’y pas d’ame ou de corps dans ce film. Ce fut un bide en Corée du sud et on comprend pourquoi. Ce coin de la planète est épatant pour les cinéphiles mais pour les amateurs de nanars, vous trouverez aussi votre bonheur…

avec Kang Dong-won, Han Hyo-joo, Jeong Woo-seong et Kim Moo-yeol – Netflix – 2018