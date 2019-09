Après les filles avec des boules, voici la série B qui n’a pas encore les testicules descendues!



Summer of ’84 a un pitch impayable qui ne peut que forcément plaire: un jeune garçon de quinze ans s’interroge sur la santé mentale de son voisin. Ce dernier pourrait être un serial killer vraiment coriace. Pourtant pour tout le monde, ce voisin est un gentil policier très avenant et très poli…



On avait donc là une version vintage de Paranoiak avec ce lien très fort à Fenêtre sur Cour. En plus on a droit à une bande de potes à la Goonies. Donc tout est réuni ici pour une série B nostalgique, dans l’air du temps…



Mais ca ne fonctionne jamais. L’ennui guette à chaque coin de rue de cette banlieue qui n’en finit pas de cacher des secrets immondes. Tout le monde s’emmerde profondément dans ce récit raide comme un cadavre.



Les auteurs du film ne veulent pas de fausse note. Il récite l’histoire la plus banale du monde avec l’envie farouche de ne pas du tout avoir d’imagination! Ce n’est pas nostalgique. C’est réactionnaire.



Ce n’est pas un film mais un terrain balisé où le spectateur court avec plusieurs longueurs d’avance sur la petite bande à la Stand By Me. Le film montre une fois de plus que la banlieue bourgeoise peut cacher d’affreux secrets mais ca souligne surtout un manque flagrand d’intérêt pour le film de genre. Donc tout l’invers de Girls with Balls, autre série B qui veut rendre hommage.



Ici, on prend soin des décors, des fringues, des brushings, des inévitables BMX et des fameux WalkieTalkie. Pour les personnages et l’histoire, visiblement il y a personne! Pourtant il y a bien trois noms au générique pour la réalisation! A trop s’occuper des détails, on oublie l’essentiel. Dans le genre, on aurait aimé être un tout petit peu effrayé par cet essai vintage très décevant.





avec Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery et Teria Skovbye – L’atelier d’images – 2019