Girls with balls

Plus c’est con, plus c’est bon. Un adage qui va bien à cette petite série B franco belge, gore à souhait et finalement assez marrante.



Avec son titre féministe et rageur, le premier long métrage d’Olivier Alfonso vise les tripes, les viscères et les vomis de sang et de glaire. Il cherche aussi à tortuer vos zygomatiques.



C’est le projet de cette comédie horrifique qui promet une confrontation ultime entre une équipe de joueuses de volley et des rednecks déjantés. Il va y avoir du spectacle. Et des morts bien sanglantes!



D’un coté, nous avons donc des petites nanas rigolotes qui se crepent le chignon avant de se transformer en Ellen Ripley du pauvre. En face d’elles, les Aliens sont des chasseurs crétins, tarés et finis au pipi…



Au milieu de ce ce jeu de massacre assez classique, on trouve des blagues de mauvais gout, des apparations de gens connus (Guillaume Canet, Thomas VDB et d’autres) et de spectaculaires bastons. Ajoutez à cela un Orelsan lunaire qui se prend pour le choeur antique qui anticipe le drame qui se précipite dans l’enfer de la série B dégueu, craspec mais fonciérement sympathique.



C’est souvent maladroit mais les actrices donnent tout pour que le survival se mélange à la comédie. Dans les deux cas, ce n’est pas l’éclatante réussite mais les auteurs du film font tout pour la campagne devienne un décor crédible quasi américain. Le surjeu global de l’entreprise profite d’un récit court et efficace.



Ce n’est pas parfait, loin de là, mais on ne peut pas vraiment en vouloir à ce film volontaire, qui fait la nique aux conventions françaises. Le bon gout ne se relève pas de cet effort français, et vous savez quoi? Ca fait du bien





Avec Camille Razat, Manon Azem, Tiphaine Daviot et Denis Lavant – 1h15 – Netflix