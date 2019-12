Vacances de Noel! On est dans l’esprit famille! En 2019, toute la smala Chedid a fait parler d’elle. Aujourd’hui on demande le fils discret!



On l’a découvert durant la tournée familiale qui a donné lieu à un disque oecuménique et charmant. Joseph est le troisième enfant de Louis Chedid. Il a bossé avec Arthur H, avec le grand frère et surtout avec Johnny Hallyday.



Il a écrit des chansons. Il a sorti un disque sous le nom de Selim et de tous les artistes de la famille, Joseph est le plus gaillard. Il ose. Il s’affirme au point d’être le plus indépendant.



Aujourd’hui il sort son premier album sous son véritable nom. Son disque se nomme Source parce qu’il a un besoin d’authenticité qui n’est pas forcément la marque de fabrique de la famille Chedid. Ses chansons ne sont pas faciles à appréhender. Il a une vraie sincérité qui ne plaira pas forcément aux radios.



Mais il a un petit univers à nous présenter. Ses titres sont un peu détraqués mais l’aspect atypique fait bien le charme de cet album foutraque mais vraiment plaisant.



Il ne joue pas le vilain petit canard. Joseph Chedid se présente tel qu’il est et assume ses particularités. C’est donc de la chanson française qui ne se réduit pas à quelques punchlines ou deux trois mélodies entêtantes. Lui, préfère un doux psychédélisme avec un fond d’esprit rock qui perdure.





Maison rock – 2019