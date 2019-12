L’aventure

Vacances de Noel! On est dans l’esprit famille! En 2019, toute la smala Chedid a fait parler d’elle. Aujourd’hui on demande la fille!



Elle aussi veut vivre son aventure musicale. De tous les enfants de Louis, seule Emilie n’a pas embrassé une carrière comme son papa. Anna veut aussi chanter et composer. Elle le fait plutot bien. Toujours à l’ombre du grand et prestigieux grand frère.



Mais on devine chez elle, une ambitieuse. Elle n’a pas froid aux yeux. La variété ne lui fait pas peur. La chanson lui permet de s’exprimer pleinement. Elle met souvent son expérience en avant. Ici, elle s’inspire de son existence pour raconter l’histoire d’une vie.



La grande aventure, c’est donc cela: les étapes d’une vie et des morceaux qui racontent ces moments forts. Pour des titres forts! Disons simplement que cela commence très bien puis cela finit un peu dans l’anecdotique ou la redite.



On aime vraiment cette voix enlevée de Nach. Consensuelle, elle ne va pas nous surprendre mais plutot noous caresser dans le sens du poil avec des mélodies aussi imparables que mécaniques.



Elle raconte une vie. C’est souvent joli. Mais c’est parfois un peu fade. Elle nous emporte puis de temps en temps, on reste à coté. Malheureux d’être insensible. On n’est néanmoins au dessus de la moyenne. Car il y a cette voix. Qui hante. Qui habite. Qui réchauffe. C’est déjà ca!

Polydor – 2019