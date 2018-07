Josh Brolin sur tous les postes. Le comédien des Goonies a bien l’intention d’être l’acteur le plus vu cette année. Il s’y emploie avec un certain talent.

En 2018, il aura fait son apparition remarquée et remarquable dans deux franchises Marvel. Il est le méchant rugueux dans Deadpool 2 et surtout il joue l’ultime nemesis de tous les super héros qui gravitent autour de la planète, Thanos, dans Avengers Infinity War.

Un peu plus tard, on retrouve dans la suite un peu surprenante de Sicario de Denis Villeneuve. Bref, il est partout et désormais sur Netflix pour une récréation champètre avec My Deer Hunter Dad (dont on préfère tout de même le titre original The Legacy of Whitetrail Deer Hunter).

Le film se moque de la beauferie américaine autour d’un chasseur très heureux de célèbrer la nature en tirant sur les cerfs du monde entier. Il vit de sa passion et rêve de réaliser un film sur la première mise à mort d’un animal par son fils. Hé oui on peut faire ça dans les forêts américaines et le film va suivre le tournage épique de cette aventure sauvage.

Josh Brolin, qui a joué de président Bush Jr il y a des années, s’y connait pour donner du corps à la bétise et les visions simplistes d’un américain un peu à la ramasse, obsédé par les valeurs et la tradition.

Il est exceptionnel avec sa moustache virile et son pratique face à la nature. Reste que le scénario est un peu léger, trop facile. Il enfonce des portes ouvertes et le constat finit par lasser. La promenade finit par ennuyer. C’est toujours amusant de voir des américains se moquer d’eux mêmes mais c’est devenu courant depuis l’élection d’un type qui ferait passer Bush Jr pour un prix Nobel…

Avec Josh Brolin, Danny McBride, Montana Jordan et Scott McNeary – 2018 – Netflix