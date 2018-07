Les Indestructibles 2

Il LAISSE UN TRES BON SOUVENIR, LE PREMIER VOLET. QUE J’AURAIS DU REVOIR AVANT, HISTOIRE DE COMPARER AVEC CELUI CI. LES INDESTRUCTIBLES C’EST UN PEU LE PIXAR QUI CHANGE DE LEUR LIGNE DE CONDUITE, ET DE LEUR CONFORT HABITUEL.

C’EST TRÈS SYMPA A REGARDER, COMME UN BON VIEUX POLAR RÉTRO AVEC LA MUSIQUE QUI VA BIEN, TOUT D’AILLEURS DANS CE FILM FAIT PENSER A UNE CARTE POSTALE DES ANNÉES 50-60. MÊME LEURS COSTUMES AVEC JUSTE UN BANDEAU SUR LES YEUX, ME RAPPELLE LES VIEUX BATMAN.

MAIS BIZARREMENT JE ME SUIS BIEN EMMERDÉE MALGRÉ L’ACTION (AUCUNE IDÉE D’OU CA VIENT, JE PRÉFÈRE SUREMENT QUAND C’EST PLUS SUBTIL ET PLUS RECHERCHÉ EN TOUT CAS EN ANIMATION). J’AI TROUVÉ CA LONG ET TELLEMENT PRÉVISIBLE, DANS L’HISTOIRE.

LA SURPRISE DES PERSONNAGES EST MOINDRE ÉTANT DONNÉ QUE C’EST LE NUMÉRO 2. MAIS LE PITCH SUR LA PERCEPTION QU’ON A DES IMAGES DES MÉDIAS EST BIEN AMENÉ. ON NOUS MONTRE CE QU’ON VEUT BIEN NOUS MONTRER. ET DERRIÈRE CHAQUE IMAGE MÉDIATISÉE, IL Y Y’EN A TOUJOURS UNE AUTRE BIEN PLUS RÉELLE ET CRÉDIBLE QUE L’ON NOUS MONTRE JAMAIS.

ET LA OU PIXAR FAIT ENCORE LA DIFFÉRENCE C’EST QUE LE STUDIO TROUVE ENCORE LE MOYEN DE BALANCER UN MESSAGE TRES ACTUEL EN PARTICULIER AVEC LA POLITIQUE ET SUR LE SURDOSAGE D’OBJETS CONNECTÉS CONSTAMMENT PRESENTS DANS NOTRE QUOTIDIEN.

IL N’Y A VRAIMENT QU’EUX POUR NOUS FAIRE RÉFLÉCHIR ET NOUS AMUSER EN MÊME TEMPS DANS UN DESSIN ANIMÉ. JE N’AI JAMAIS ÉTÉ TRÈS SATISFAITE DU VISUEL DE CETTE ÉQUIPE QUI BOSSE EN FAMILLE. JE TROUVE QU’ILS FONT UN PEU TACHE, COMPARÉS AU RESTE DU DÉCOR MAIS C’EST UN PARTI PRIS UN PEU CARICATURAL DU DESSIN DE SUPER HÉRO, A L’IMAGE DU RÉTRO ÉVOQUÉ.

L’HISTOIRE EST DIGNE D’UN JAMES BOND, ON Y DEVINE AUSSI SON AVANCÉ C’EST DOMMAGE MAIS CA RESTE SPECTACULAIRE SUR PAS MAL DE POINTS. IL Y A BEAUCOUP DE SUJETS ABORDÉS, LE REVERS DE LA MÉDAILLE DES SUPER HÉROS QUI SAUVE LE MONDE MAIS A QUI ON DEMANDE TOUJOURS PLUS.

ILS VIVENT DANS L’ESPOIR DE DEVENIR UN VRAI HÉROS ORDINAIRE AUX YEUX DE TOUS ET C’EST PAS GAGNÉ POUR NE PLUS ETRE CONSIDÉRÉ COMME DES HORS LA LOI. IL Y A MÊME UN CÔTÉ FEMINISTE, CAR C’EST HELENE QUI PREND LES REINES DANS CET OPUS, TANDIS QUE BOB RESTE A LA MAISON A GARDER LES GOSSES. DONC LA DOUBLE LECTURE QUE FINALEMENT LE SUPER HÉRO, C’EST CELUI QUI ARRIVE A CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE SANS JAMAIS BRONCHER MARCHE PARFAITEMENT ET CA C’EST SÛREMENT CE QU’IL Y A DE PLUS IMPORTANT DANS CE DESSIN ANIMÉ.

UNE GRANDE AVENTURE POUR LES PETITS ET LES GRANDS QUI N’A VRAIMENT RIEN D’ORDINAIRE.

AVIS AUX AMATEURS

Pixar disney – 4 juillet 2018 – 1h55