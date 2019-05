LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU – Zabou Breitman – Théâtre du Rond-Point



Un brin de folie oulipienne

Ils sont quatre comédiens, quatre jeunes comédiens dans un espace protéiforme, interprétant des personnages identifiés comme ayant des troubles psychiatriques ou appartenant au personnel médical. Passant ainsi du personnage de médecin au personnage bipolaire ou simple paumé, les comédiens explorent la paradoxale âme humaine en interrogeant le rapport à la norme.

On y rit, on s’y émeut, on y vit. Dans ce panaché de textes issus de paroles de Tchekhov, de Shakespeare et d’aliénés, le spectateur s’habitue progressivement à suivre la logique imperturbable du fou, celle qui entêtée, permet de donner de la cohérence à une existence, aussi incohérente soit-elle.

La frontière entre réalité et fiction est volontairement gommée par une mise en scène de Zabou Breitman qui cherche à nouer une relation directe entre le spectateur et les comédiens. Jusqu’à y inverser progressivement les valeurs. Le spectateur se retrouve complice du comédien attendant en coulisse son entrée en scène, ou à la place des comédiens grâce à une habile scène farce-attrape jouée sous deux angles différents.

Les changements d’échelle – très belle scène comique avec un personnage de géant schizophrène- , de point de vue, de rythme participent à créer un kaléidoscope théâtral aux apparences oulipiennes. On échappe à une dramatisation excessive de la thématique pour n’en conserver que les ambiguïtés, les contradictions poétiques, ouvrant avec joie sur une étrange hyperlucidité, touchante.

La musique et les visuels contribuent à donner à l’ensemble une coloration onirique. Les quatre comédiens, Antoine Chalon, Camille Constantin, Rémy Laquittant, Marie Petiot confrontent avec une grande liberté leur imaginaire. Le spectateur en sort convaincu : une jolie réussite.

https://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/logiquimperturbabledufou/