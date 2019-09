L’ex chanteuse du groupe Dolly propose un long album complet et passionnant. Manu regarde au loin et nous invite dans ses pérégrinations rock toujours authentiques.



On parlait hier de Last Train, petit bolide de jeunots qui faisaient constamment référence aux années 90 et son univers supersonique. Aujourd’hui nous retrouvons une vieille connaissance de ce rock débridé qui se fait plus rare aujourd’hui.



Dolly et son hit “je ne veux pas rester sage” ont connu les joies d’un immense succès. Les Nantais sont montés au sommet grâce à une solide réputation de groupe de scène. Puis Manu, la chanteuse, s’est lancée dans une course en solitaire.



Un parcours atypique et toujours cabossé. La belle n’aime pas la facilité et se promène vers des terrains qui réclament de la vérité. Manu n’est pas du genre à se laisser aller. Ses disques sont exigeants parce qu’ils sont entiers.



Par passion, elle a même fait un album charmant en japonais. Ici, dans ce nouvel album qui continue à aller de l’avant, Manu s’offre des plages acoustiques, au fil de l’eau, au milieu de la nature. Elle reprend son souffle pour mieux prendre la poussière. Son disque est une fois de plus dense car il est révélateur de la générosité du personnage. L’un de ses précédents albums se nommait La Vérité. Il semblerait que c’est ce qu’elle recherche dans ses disques.



L’horizon est donc particulièrement touchant. Il y a des passages assez “nineties” mais Manu vit bien dans son époque et elle ne se limite pas à la recette qui a fait le succès de Dolly. Loin de là. Les guitares sont omniprésentes mais les ambiances diffèrent d’un titre à l’autre. Effectivement l’horizon est bien large pour cette chanteuse passionnante à suivre…





Tekini records – 2019