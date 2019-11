La reine des neiges 2

TRADITION OBLIGE, LE DISNEY DE FIN D’ANNÉE POUR CÉLÉBRER LA MAGIE DE NOËL QUI ARRIVE ET IL N’Y A RIEN DE TEL QU’UNE REINE DES NEIGES POUR OUBLIER LE FROID DEHORS ….😬.



BLAGUE A PART (HUMOUR DE MERDE REVENDIQUÉ), JE N’AURAIS JAMAIS CRU VOIR CE FILM ET POURTANT…., BON IL EST VRAI QUE LA CURIOSITÉ DE VOIR LA PEUT ÊTRE FUTURE PRINCESSE LESBIENNE DE DISNEY L’A EMPORTÉ !

OUI C’EST VRAIMENT LE HAUT DE L’ICEBERG, MAIS IL FAUT BIEN ME MOTIVER NON ? LOL ! ET JE REVIENS DE LOIN, PARCE QUE LE PREMIER VOLET ÉTAIT LOIN LOIN LOIN DE ME CONVAINCRE, AUTANT DANS LE DESSIN QUE JE TROUVAIS ASSEZ PLAT (COMPRENDRE TRÈS MOCHE!) ET TROP BLING BLING, QUE L’HISTOIRE REMPLIE D’INCOHÉRENCES…

ET JE DOIS BIEN RECONNAÎTRE QUE CETTE SUITE REND HONNEUR A SON PRÉDÉCESSEUR ! TOUJOURS AUSSI NULLE ! IL Y A UN TRUC QUI NE FONCTIONNE PAS VISUELLEMENT, LES PERSONNAGES SONT TROP LISSES MAIS LES DÉCORS SONT BIEN MIEUX TRAVAILLÉS C’EST DÉJÀ ÇA (MOINS DE TOUR DE MAGIE GLACÉS GROSSIER ET PLUS DE FLUIDITÉ) .

QUAND ON ARRIVE A PASSER LES 30 PREMIÈRE MINUTES, L’AXE DRAMATIQUE EST PLUS INTÉRESSANT QUE DANS LE 1, MAIS C’EST TOUJOURS PAS ÇA ! ET MÊME SI IL N’Y A PAS DE CHANSONS QUI VA TE RESTER EN TÊTE 2 ANS, IL Y EN A MALHEUREUSEMENT BEAUCOUP TROP ET LA VOIX EST ABOMINABLE, MES OREILLES SAIGNENT !

NAN MAIS SERIEUX C’EST TOUTES LES 15 MINUTES 😱😱 SANS COMPTER LES SCÈNES FURTIVES OU ILS PLACENT UN BOUT DE “LIBÉRÉ DÉLIVRÉ “. L’HISTOIRE EST TOUJOURS AUTANT TIRÉE PAR LES CHEVEUX ! C’EST VRAIMENT LE SEUL DISNEY OÙ ILS JOUENT SUR LEUR SUCCÈS, ET NE FONT AUCUN EFFORT, C’EST BIEN DOMMAGE.

C’EST PAS COMME DANS LES AUTRES QUOI. MAIS LA SÉQUENCE D’OLAF QUI RACONTE L’HISTOIRE DE ELSA ET ANNA EST EXCELLENTE ET LA CHANSON DE KRISTOFF DANS LA FORET EST SYMPA….AU POINT OU J’EN SUIS JE PRENDS TOUT CE QU’IL Y A A PRENDRE. ÇA PLAIRA A COUP SUR AUX TOUT PETITS BIEN PRÉSENTS DANS LA SALLE 🙈 ( MAIS QU’ELLE IDÉE D’Y ALLER UN SAMEDI ) MAIS JE ME PASSERAIS DES BONNES LECONS DE MORALE POUR LES NULS PRÉSENTÉES POUR DES ENFANTS DE 4 ANS.

CETTE REINE DES NEIGES REND BIEN CONS CONS NOS CHERS BAMBINS. C’EST BIEN BÊTE ET CUCUL ! C’EST LE DISNEY AVEC LE MOINS D’ÂME QUI EXISTE, ON SE CROIRAIT DANS UNE HISTOIRE DE POLLY POCKET BIEN NIAISE…..



MÊME CONSTAT QUE LE PREMIER, MÊME NOTE DU COUP, DAMN ILS SAVENT BIEN VENDRE DANS LA BANDE ANNONCE ! ON NE M’Y REPRENDRA PAS UNE 3EME FOIS…IL ME SEMBLE L’AVOIR DIT POUR LE PREMIER AFFAIRE A SUIVRE

AVIS AUX AMATEURS

Walt disney – 20 novembre 2019 – 1h44