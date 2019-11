Le disque qui se prend pour une machine à remonter dans le temps!



Donc vous allez voir vos pantalons s’élargir sur la base. Au niveau des oreilles, de bonnes rouflaquettes vont s’installer! Le formica, le velour et le cuir coloré nourriront vos idées décos!



Bref, bienvenue dans les années 70. Cette rutilante décennie où Pierre Richard nous faisit rire. Période où Chabrol et Yves Robert croquaient la France. Période où le président faisait de l’accordéon.



Ennio Morricone était le maître de la musique de films, mais pas mal de compositeurs faisaient rentrer de la pop dans les orchestrations des grands films populaires.



C’est en tout cas ce qui a marqué le musicien Pierre Daven Keller, complice de Dominique A, qui rend ici un hommage plus que vibrant à ce style élégant : c’est un hommage vivant! Un régal pour les amateurs d’arrangements soyeux et kitsch!



C’est donc une sorte de voyage sonore et presque spatial dans une bande originale imaginaire, résolument tournée vers des instrumentations d’un autre temps, qui pourrait se passer dans les studios de cinecitta.



Des cordes tendues à des voix féminines. Des clavecins qui se la jouent sensuels. De l’érotisme tout en musique. Des flutes galopantes. C’est drôle et souvent interprété avec une classe assez folle. Ce disque est une sorte d’héritage d’un temps où la musique avait son importance dans les projets cinématographiques. Ici, il y a une empathie certaine avec l’auditeur et un passé pas si loin.



Instrumental, son disque est une oeuvre de passionnée. On a l’impression de faie du cheval avec Clint Eastwood, on rêve d’attendre fébrilement Mireille Darc dans un restaurant. On aurait cru être à table avec Rochefort, Brasseur, Lanoux et Bedos.



C’est donc un sentiment très chaleureux qui émane de ce Kino Music qui rappelle l’importance du souvenir, de la nostalgie mais aussi du cinéma. Un art qui défend un autre: franchement Kino Music est inattaquable!





Kwaidan records – 2019