Ha les vacances de la Toussaint… face à la fraicheur, on se met à l’abri et on retrouve des étrangetés, de objets curieux qui ne manquent pas de charme dans nos poussiéreuses discothèques!



On se trouve donc devant une évidente bizarrerie avec The Wantones, album concept autour de ce titre utilisé jusqu’à la nausée: “i want you”. En 2008, JP Nataf des Innocents et Albin de la Simone rassemblent des musiciens pour refaire le répertoire de tous les I Want You!



Il y a donc des standards comme Dean Martin ou Tom Waits. Ce sont la première et dernière chanson de l’album. Entre les deux, on va croiser le style incandescent de Kiss, la rigueur de Bob Dylan ou Elvis Costello. Et d’autres auteurs moins connus.



Mais tout cela est réinterprété par des artistes proches de la scène pop française. Il y a donc une atmosphère assez réjouissante dans ce répertoire assez précis de la chanson “i want you”. On croise encore Bertrand Bonello, pas encore le cinéaste de la décadence. Les nombreux musiciens imposent leur style et les titres sont aspirés vers un inclassable disque qui se fait un malin plaisir à déconcerter, à jouir pleinement de son concept absurde et rigolard.





tot ou tard – 2008