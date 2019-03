Je vous le dis mes frères (et mes soeurs): le rap a désormais une vraie nationalité. Tout se passe en Angleterre. La preuve avec une MC qui a de l’intelligence et des idées.

Les Américains bombent le torse. Ils en font des tonnes. Ils ont toutes les raisons de s’inquiéter. Le trop est bien souvent l’ennemi du bien et le rap américain devient de plus en plus caricatural, et ce n’est pas en France que cela se passe.

Bien au contraire. Plus mélomane, l’Anglais assur la résistance aux