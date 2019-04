Un accent qui roule beaucoup autour des “r” et des riffs imparables: une nouvelle sensation irlandaise!

Des Clash à Oasis, les petits lads de Dublin se sont bien instruits durant leur jeunesse. Maintenant ils recrachent automatiquement une musique diablement populaire dans le bon sens du terme.

A l’heure où tout le monde bidouille sa musique, la simplicité apparente de Fontaines DC en impose. Les gars jouent sans fil et sans cacher leur lacune technique. Cela n’empêche pas d’avoir de très bonnes idées.

Donc en Irlande, on cherche encore cette spontanéité et cette énergie quasi brute. On n’est pas vraiment dans le chant traditionnel ou le hit à la U2. C’est une espèce de cri original, mélodique et authentique.

Cela donne des morceaux rapides et presque poétiquescar les cinq Dublinois y croient dur comme fer: leurs chants sont libres et crus. à l’heure du numérique, ca fait un bien fou. Il leur faut quarante minutes pour remettre les pendules à l’heure.

Passionné de littérature, le chanteur et parolier prend sa place dans des morceaux faciles d’accès qui convoquent les meilleurs souvenirs de la pop. Celle qui veut dire quelque chose. Sans déranger personne. En voulant amuser tout le monde. Ces petits gars ont tout compris à la musique. Leur disque est une leçon!

Partisan – 2019