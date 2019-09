Ultra moderne solitude! Un refrain connu repris par Cedric Klapisch qui met en avant ses deux nouveaux comédiens chouchous!



Ce qui nous lie réconliait avec le cinéma très généreux de Cédric Klapisch. Un joli film de famille, avec du rire, de l’émotion et du vin. Et surtout de sacrés comédiens. Nous en retrouvons deux: Ana Girardot et François Civil.



Le réalisateur de L’auberge Espagnole aime la direction d’acteurs. Et Ana Girardot est à coup sûr la plus belle actrice du cinéma français actuellement. Grace à lui. En plus c’est la plus juste. La plus intéressante. Force et sensibilité. On peut dire la même chose pour François Civil, sorte d’incarnation idéale du français moyen.

Le duo ne manque pas de charmes et n’a aucun souci à incarner les trentenaires un peu déphasés par le monde moderne qui ne laisse aucun répit. Leurs nuances nous laissent comprendre la difficulté d’exister dans un quotidien parisien sans merci… un monde sans pitié pour paraphraser un film où jouait le papa d’Ana, Hyppolite!



Klapisch a toujours ce sens de la comédie mais son nouveau film fait dans la redite. Le cinéaste a des thématiques mais elle bascule dans un refrain très entendu sur la solitude des hommes et des femmes où l’on communique beaucoup et on ne se parle pas.



Heureusement pour nous, c’est très bien fait. Les seconds rôles sont aux petits oignons. Comme d’habitude, le réalisateur est un incroyable optimiste qui préfère ne pas trop déprimer sur l’état des choses. Et y a en plus la musique. Et les visages familiers comme madame René (qui est décédée depuis). Et Zinedine Soualem…



Non, on est bien dans son nouveau film mais on s’y ennuie un peu. Klapisch reprend des généralités pour un récit qui ne passionne pas vraiment parce qu’on sait ce qu’il désire le plus. Arriver à un happy end. Un incorrigible optismiste, on vous dit!





Avec Ana Girardot, Francois Civil, Francois Berléand et Camille Cottin – Studiocanal – 11 septembre 2019 – 1h50