The right stuff

Christina Halladay est une rockeuse. Une vraie. A la tête de son groupe bien vintage, elle a évidemment le droit de citer dans nos pages très féminisées ces derniers temps.



Et elle défend chérement sa place pour obtenir le titre de reine du rock. Sur son deuxième album, la leader de Sheer Mag pousse un cri qui va obligatoirement vous prendre à parti.



Ensuite c’est parti pour de la grosse guitare qui nous rappelle les ancetres les Gaulois… à savoir 38 Special ou autres groupes bien ricains qui n’existent que pour écrire des hits de la route 66. La chanteuse n’a rien à envier à tous ces moustachus de légendes: elle a une voix simplement incroyable.



Halladay roule pour le rock, celui qui fait crisser les basses et qui accélèrent les accords pour offrir le grand frisson. Le retour aux sources du heavy metal est totalement dépoussiérer par la jeune chanteuse et ses camarades.



Même en interne, la légende du rock’n’roll semble être respectée: le groupe use un batteur par an et en change automatiquement. La production profite aussi de ce mélange musclé de rock fm de toutes sortes, avec des guitares et des claviers qui se tirent la bourre. Bref, vintage, ce disque est aussi jouissif. Sheer Mag métamorphose nos vieux souvenirs en belle Bande très Originale pour les bars entre copains!

Wilsuns recording – 2019