Neil Young et son éternelle jeunesse. Il retrouve encore le Crazy Horse pour de nouvelles et fougueuses aventures!



Et cela court encore dans tous les sens. On pouvait dernièrement reprocher à l’auteur de Harvest, une activité incroyable entre ses idées de technologies propres, de furieuses idées électriques avec le fiston de Willie Nelson et des idées de cinéma avec sa nouvelle amoureuse, la blonde Daryl Hannah!



A 73 ans, il est sur tous les fronts et il ne semble plus s’arrêter. En plus de tout cela, il ouvre ses archives pour nous sortir tous les six mois des pépites en live qui expliquent toujours et encore pourquoi Neil Youn est l’un des tous meilleurs songwriters de la planète.



Nouveau projet donc, Colorado ramène de vieilles connaissances. Elles recadrent vite le vieux Loner. Nils Lofgren, camarade des premières expériences solo, revient aux affaires et forme le trio légendaire, le Crazy Horse, avec Ralph Molina et Billy Talbot.



Eux, ils n’ont pas peur des riffs durables de Neil Young. Cela entraine une chanson longue et rocailleuse qui s’installe au début du disque. La suite alterne entre des envies douces et des plaisirs complices entre de vieux routards ravis de se revoir.



Les sujets traités sont toujours les mêmes! Neil young est sensible aux soubresauts de l’histoire et l’état du Monde. Colorado n’apporte rien de nouveau à la légende du Loner mais la complicité musicale est éclatante et presque rassurante. Il y a encore quelques grammes de finesse dans ce monde de brutes!





Reprise 2019